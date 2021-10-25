Туристическая и ресторанная индустрия Болгарии угрожают протестами из-за "зеленого пропуска"

Туристическая и ресторанная индустрия Болгарии пригрозили начать национальные протесты, если правительство не внесет поправки в правила выдачи "зеленого пропуска", чтобы тесты на антитела COVID-19 могли быть юридически признаны для получения сертификата.

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

"Если наши требования не будут выполнены, мы начнем акции протеста во всех городах в среду". Мы хотим поддержать введение "зеленого пропуска" как единственной альтернативы полной изоляции, но не в том виде, в котором он действует в настоящее время", - заявили крупнейшие организации туристических и ресторанных компаний.

Власти Болгарии выдают годичный сертификат всем переболевшим COVID-19, которые прошли ПЦР-тесты и тестирование на антигены. Сертификат также выдается сразу после получения первой дозы вакцины.

Официально около 470 000 болгар вылечились от COVID-19, но сообщается, что по крайней мере один миллион болгар перенесли COVID-19, но не прошли тестирование. Правительство настаивает на том, что общеевропейский подход не предполагает признание антител без диагностики болезни с помощью теста.

Индустрия туризма хочет, чтобы вся государственная и муниципальная администрация была включена в систему "зеленых пропусков".

"Как крупнейший работодатель государство должно подавать пример, и эффект обязательно будет положительным", - говорится в позиции отрасли.

В настоящее время государственная администрация, школы и детские сады исключены из правил выдачи "зеленого сертификата".

Согласно новым правилам, которые начали действовать на прошлой неделе, доступ в бары, тренажерные залы, гостиницы и другие закрытые общественные места будет разрешен только людям, у которых есть "зеленый сертификат", удостоверяющий вакцинацию, отрицательный тест или то, что человек вылечился от вируса.

Только 24% взрослых вакцинированы в Болгарии.