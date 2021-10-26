Кулеба: вернем Крым, так же как вернули "скифское золото"

Министерство иностранных дел Украины продолжает работу в международных судах по привлечению России к ответственности за преступления на территории Украины.

Об этом говорится в заявлении главы МИД Дмитрия Кулебы по поводу решения Апелляционного суда Амстердама о возвращении "скифского золота", переданном "Европейской правде".

"Я убежден, что, равно как мы вернули сегодня "скифское золото", мы вернем наших людей и наши временно оккупированные территории. МИД продолжает работать в международных судах и добиваться, чтобы Россия несла ответственность за свои действия", - сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что международное право не быстрое, но неотвратимое, и все российские фейки, манипуляции и попытки ввести суд в заблуждение потерпели крах.

"Сегодняшнее решение доказывает, что упорная командная работа достигает больших результатов…Крымская платформа – это тоже долгосрочная работа, но в конце мы так же победим и вернем Крым в состав Украины", - подчеркнул министр.

Напомним, Апелляционный суд Амстердама решил, что коллекция так называемого "скифского золота" принадлежит Украине и должна вернуться украинскому государству.

Решение предусматривает, что "скифское золото" временно будет передано в Государственный исторический музей Украины в Киеве до стабилизации ситуации в Крыму.

Дело касалось коллекции "скифского золота", которая во время захвата Россией Крыма находилась на экспозиции в нидерландском музее.

Украинская сторона заявила, что золото скифов из четырех крымских музеев должно вернуться в Украину. Россия настаивала на его возвращении в Крым, который она аннексировала в марте 2014 года.

Выставка состоит из коллекций пяти музеев, один из которых находится в Киеве, а четыре - в Крыму. Среди 500 экспонатов выставки - артефакты из скифского золота, церемониальный шлем, драгоценные камни и мечи древних греков и скифов.