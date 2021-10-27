"Узурпация и шантаж": в Польше отреагировали на решение Суда ЕС о штрафе

Заместитель министра юстиции Польши Себастиан Калета подверг критике решение Суда ЕС, которое налагает на страну штраф в миллион евро ежедневно за невыполнение решения по Дисциплинарной палате Верховного суда.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Суд ЕС полностью пренебрегает и игнорирует польскую конституцию и решение Конституционного трибунала. Он действует вне своей компетенции и злоупотребляет институтом финансовых взысканий и временных мер", - написал Калета в Twitter.

Он назвал решение суда очередным этапом операции, направленной на то, чтобы лишить Польшу рычагов управления собственным государством.

"Это узурпация и шантаж", - подчеркнул он.

Напомним, Суд ЕС (Court of Justice of European Union) наложил на Польшу штраф в размере 1 млн евро в день за то, что в соответствии с судебным решением она не приостановила действие положений относительно своей Дисциплинарной палаты Верховного суда.

В середине июля Суд ЕС постановил, что система дисциплинарной ответственности судей в Польше несовместима с законодательством ЕС. Накануне он принял решение, в котором обязал Польшу немедленно приостановить действие положений полномочий Дисциплинарной палаты Верховного суда.

Штраф будет взиматься с даты вручения Польше постановления к исполнению правительством решения суда от 14 июля.