"Узурпація і шантаж": у Польщі відреагували на рішення Суду ЄС щодо штрафу

Заступник міністра юстиції Польщі Себастіан Калета розкритикував рішення Суду ЄС, яке накладає на країну штраф у мільйон євро щоденно за невиконання рішення щодо Дисциплінарної палати Верховного суду.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Суд ЄС повністю нехтує та ігнорує польську конституцію та рішення Конституційного трибуналу. Він діє поза межами своєї компетенції та зловживає інститутом фінансових стягнень та тимчасових заходів", - написав Калета у Twitter.

Він назвав рішення суду черговим етапом операції, спрямованої на те, щоб позбавити Польщу важелів управління власною державою.

"Це узурпація і шантаж", - наголосив він.

Нагадаємо, Суд ЄС (Court of Justice of the European Union) наклав на Польщу штраф у розмірі 1 млн євро на день за те, що відповідно до судового рішення вона не призупинила дію положень щодо своєї Дисциплінарної палати Верховного суду.

У середині липня Суд ЄС постановив, що система дисциплінарної відповідальності суддів у Польщі несумісна із законодавством ЄС. Напередодні він ухвалив рішення, в якому зобов'язав Польщу негайно призупинити дію положень про повноваження Дисциплінарної палати Верховного суду.

Штраф буде стягуватися з дати вручення Польщі ухвали до виконання урядом рішення суду від 14 липня.