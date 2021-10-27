Мільйон євро на день: Суд ЄС наклав величезний штраф на Польщу через судову суперечку

Суд ЄС (Court of Justice of the European Union) наклав на Польщу штраф у розмірі 1 млн євро на день за те, що відповідно до судового рішення вона не призупинила дію положень щодо своєї Дисциплінарної палати Верховного суду.

Про це йдеться в оприлюдненому у середу рішенні суду, з яким ознайомилась "Європейська правда".

"Оскільки Польща не призупинила застосування положень національного законодавства, що стосуються, зокрема, сфер юрисдикції Дисциплінарної палати Верховного суду, Польща зобов’язана сплачувати Європейській комісії щоденний штраф у розмірі 1 млн євро", - йдеться у рішенні.

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У середині липня Суд ЄС постановив, що система дисциплінарної відповідальності суддів у Польщі несумісна із законодавством ЄС. Напередодні він ухвалив рішення, в якому зобов'язав Польщу негайно призупинити дію положень про повноваження Дисциплінарної палати Верховного суду.

В ухвалі, винесеній у середу, віцепрезидент суду Ларс Бей Ларсен заявив, що положення про Дисциплінарну палату все ще можуть застосовуватися в польській правовій системі.

Штраф буде стягуватися з дати вручення Польщі ухвали до виконання урядом рішення суду від 14 липня.

Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький оголосив про ліквідацію Дисциплінарної палати Верховного суду раніше під час дебатів у Європейському парламенті у Страсбурзі.

Європейська комісія просила Суд ЄС накласти фінансові санкції на Польщу у цій справі у вересні.

Це ще один фінансовий штраф, накладений Судом ЄС на Польщу. У вересні суд на вимогу Чехії зобов'язав уряд Польщі виплачувати 500 тисяч євро щоденно за невиконання наказу про негайне припинення видобутку вугілля на шахті Турув.