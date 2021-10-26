Трудные времена для Орбана: почему новая победа угорской власти больше не гарантирована

Уже за пів року, у квітні 2022-го, команда Віктора Орбана пройде, мабуть, найважче політичне випробування за останні 12 років свого безперервного правління в Угорщині.

Вперше правлячій партії "Фідес" доведеться боротися на виборах з об’єднаною опозицією, а Віктору Орбану ​​– зі своїм антиподом, який вміє перемагати "Фідес" у його рідних стінах.

Жодних сумнівів, що угорський прем’єр не тільки добре усвідомлює всю серйозність цього виклику, але й готовий до нього і битиметься до кінця, хоч цього разу загроза програти як ніколи реальна.

Так само, як і шанси "Фідес" на чолі з Орбаном здобути четверту поспіль перемогу та правити країною ще 4 роки. Тобто, безперервно рекордні 16, як і Ангела Меркель.

Отже, вже найближчої весни ми з вами станемо свідками справді історичних подій в Угорщині.

Сценарій, який Орбан не прорахував

Вибори до угорського парламенту – Національної Асамблеї – проходять в один тур за змішаною системою: 93 депутатів обираються за списками партій (пропорційно), ще 106 – за мажоритарними округами.

Наприкінці минулого року правляча коаліція "Фідес"-ХДНП змінила виборче законодавство таким чином, аби фактично заблокувати узгодження опозицією єдиних кандидатів на округах без формування єдиного опозиційного списку.

Тобто, якщо за старим виборчим законодавством, аби висунути власний список, партія мала зареєструвати своїх кандидатів щонайменше у 27 округах, то за новим – на 71 окрузі.

Таким чином, в угорської опозиції не залишилося ніякої альтернативи об’єднанню не тільки на рівні узгодження єдиних кандидатів на округах, а й створення єдиного партійного списку.

Тактика Віктора Орбана була політично геніальною.

Адже важко собі навіть уявити, що праві з "Йоббік", ліберали з Momentum, ліві з альянсу MSZP-Párbeszéd, Демократична коаліція Дюрчаня та "зелені" LMP об’єднаються в єдиний список, не пересварившись на півдорозі. У всякому разі, таких прецедентів досі не було. Навіть на попередніх виборах у 2018 році, попри всі заклики та очікування опозиційної громадськості Угорщини й тролінг з боку "Фідеса", опозиції так і не вдалося відкинути чвари.

Ухвалюючи зміни до закону про вибори, у Орбана, схоже, міркували, що навіть якщо опозиція і вирішить об’єднатися, то через необхідність узгодження всіх кандидатів на округах і списках вийде на фінішну пряму виборів щонайменше ослабленою внутрішніми чварами та міжусобицями, як максимум – на чолі зі зручним для влади лідером.

Наприклад, експрем’єром Ференцом Дюрчанем чи його дружиною Кларою Добрев, як найбільш рейтинговими лідерами опозиції. До цього варіанту у партії влади були готові.

Інакше як пояснити терміновий вихід стрічки про політичну кризу в країні 2006 року, яку спровокували аудіозаписи із зізнанням тодішнього прем’єра, нині лідера Демократичної коаліції Ференца Дюрчаня про те, що він брехав угорському народу? Подібних збігів в Угорщині Віктора Орбана не буває.

Ухвалюючи ті зміни до закону про вибори, у "Фідес" найменше допускали сценарій, що угорська опозиція не тільки спробує об’єднатися в єдиний список з безвиході, а й проведе ледь не зразковий та найперший в історії праймеріз, на якому переможе найбільш незручний для партії влади та її лідера кандидат.

Неочікувана перемога

Після першого туру праймерізу опозиції здавалося, що все йде за одним зі зручних для "Фідес" сценаріїв, що описаний вище: переможницею зі значним відривом від супротивників стала Клара Добрев – євродепутатка та дружина вже згаданого одіозного експрем’єра Ференца Дюрчаня.

Вона здобула майже 35% та понад 200 тисяч голосів підтримки, у той час як інші опозиційні кандидати – значно менше: мер Будапешта Гергей Корачонь, якого підтримали MSZP-Párbeszéd та LMP, – 27%, а позапартійний мер Годмезевашаргей Петер Маркі-Зай – лише 20% і 123 тисяч голосів, що майже удвічі менше, ніж у Клари Добрев.

Таким чином, у другому турі опозиційного праймеріз мали зійтися Добрев і Корачонь. Перша вважалася фавориткою з огляду на рейтинги підтримки та партійний ресурс. Гергей Корачонь був фаворитом західних медіа та частини аналітиків, адже за його плечима – сенсаційна перемога на виборах мера Будапешта в 2019-ому, де він здолав кандидата від Фідес.

Утім, перед другим туром праймеріз, несподівано для багатьох, але вкрай благородно, Гергей Корачонь знявся на користь позапартійного Петера Маркі-Зая.

Логіка цього кроку полягала в тому, що, за даними цілої низки соціологічних досліджень, мер Годмезевашаргей не тільки міг перемогти Клару Добрев та очолити опозицію, а й власне опозиція з ним на чолі могла би претендувати на вищий рівень підтримки, ніж Фідес-ХДНП на чолі з Орбаном.

У підсумку, саме Петер Маркі-Зай виграв другий тур праймерізу з фантастичним результатом, особливо у порівнянні з першим туром, – 56,7% у нього і лише 43,3% у Клари Добрев.

На користь позапартійного мера 44-тисячного угорського містечка виступили не тільки Гергей Корачонь, якого відповідно підтримали одразу три опозиційні партії, а й ліберали з Momentum. Це суттєво додало голосів. Але не тільки це.

Анти-Орбан

Як так сталося, що молодий 49-річний мер з угорської провінції без потужної партії зміг перемогти на праймеріз та готовий скласти конкуренцію наддосвідченому Віктору Орбану?

Секрет політичного успіху Петера Маркі-Зая полягає в поєднанні відразу кількох аспектів:

По-перше, попри зрілий вік, він є відносно молодим політиком з претензією на антисистемність – тобто, на відміну від Клари Добрев, Ференца Дюрчаня і навіть Гергея Корачоня, Петер Маркі-Зай є новим обличчям. Позапартійність в цьому ключі тільки грає на руку опозиційному політику. Маркі-Зай має власний рух "Угорщина для всіх" (МММ, Mindenki Magyarországa Mozgalom).

По-друге, він сповідує консервативні погляди і є батьком 7 дітей, що резонує з цінностями електорату Віктора Орбана і "Фідес"

Особливо, якщо згадати, що цей електорат роками "прокачують" саме сімейними цінностями та консерватизмом.

Більше того: свого часу Петер Маркі-Зай називав себе виборцем "Фідес" і навіть прагнув співпрацювати з партією Орбана, але не вийшло.

По-третє, сьогодні Маркі-Зай тотально критикує правлячу команду "Фідес", відстоює проєвропейський курс Угорщини, обіцяє скасувати ухвалену командою Орбана нову Конституцію Угорщини.

На тлі скандалу через ухвалення в Угорщині так званого закону про заборону пропаганди ЛГБТ в школах Маркі-Зай дорікнув Віктору Орбану за лицемірство – але не через скандальний приклад вже ексєвродепутата та близького соратника угорського лідера Йожефа Сайєра, спійманого на гей-вечірці під час локдауну, а натякнувши на нетрадиційну орієнтацію сина угорського прем’єра Гашпара.

По-четверте (хоча, звісно, Петер Маркі-Зай ще суттєво недотягує до Віктора Орбана в харизматичності та ораторському мистецтві), головний опозиціонер дуже багато працює з медіа, має власне онлайн-шоу ZSHOW time, не боїться епатувати, що приваблює виборців.

Петер Маркі-Зай під час святкування 65-ї річниці угорської революції. Будапешт, 23 жовтня 2021 року. Фото: Laszlo Balogh/Associated Press/East News

По-п’яте, Петер Маркі-Зай є мером не просто одного з провінційних містечок Угорщини. Годмезевашаргей останні 20 років вважалося політичною "фортецею" правлячої "Фідес", навіть "кузнею кадрів". Це політична батьківщина колишнього керівника офісу Віктора Орбана та одного з попередніх його фаворитів Яноша Лазара, а також знайомого українській аудиторії Іштвана Грежу, уповноваженого угорського уряду, який, на жаль, спершу потрапив у скандал через назву посаду, а минулої осені його оголосили персоною нон грата на 3 роки за втручання в українські вибори.

Так ось, Маркі-Зай очолив місто за підсумками дочасних виборів мера Годмезевашаргей, які пройшли наприкінці лютому 2018 році. Це була несподівана перемога позапартійного кандидата, яка сталася напередодні парламентських виборів в Угорщині та суттєво вплинула на хід тієї кампанії.

За її підсумками Фідес хоч і нервово, але не просто переміг, а несподівано навіть для себе втретє поспіль здобув конституційну більшість в парламенті.

Однак тоді, на виборах 2018-го, опозиція йшла різними колонами, узгодивши лише окремих кандидатів на округах. Крім того, у тих виборах до парламенту Маркі-Зай участі не брав, а тепер є лідером об’єднаного списку опозиції та кандидатом у прем’єри.

З огляду на все це є очевидним, що Фідесу буде важко застосувати проти мера Годмезевашаргея свої улюблені прийоми.

Маркі-Зая буде дуже непросто звинувачувати у "лівизні", роботі на Сороса чи Дюрчаня, нехтуванні сім’єю як головною цінністю угорського суспільства, сприянні мігрантам.

Звичайно, це не заважає провладним медіа в Угорщині та політикам "Фідес" саме ці наративи масово використовувати проти Маркі-Зая останні кілька тижнів після праймеріз. Інша справа – наскільки вони ефективні.

Насправді, в цій кампанії у Віктора Орбана вкрай обмежений ідеологічний арсенал для агітації. Складно людей увесь час лякати Соросом та мігрантами. Вже навіть дещо ніяково.



Саме тому уряд Орбана вже ініціював низку соціальних програм для населення. І саме тому для угорського прем'єра так важливо було укласти той газовий контракт з "Газпромом", щоб отримати низьку ціну на блакитне паливо та забезпечити низькі тарифи у платіжках, коли в Європі паніка.

Звісно, Віктор Орбан і його команда – майстри вигадувати нових ворогів, щоб згодом їх майстерно перемагати, а відтак. можливо, ми ще дізнаємося про нові "зазіхання" на Угорщину та її суверенітет.

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Втім, окрім незручного опонента, Віктор Орбан може зіткнутися із ще однією проблемою.

Не виключено, що головним суперником для нього та "Фідес" на цих виборах стане навіть не Маркі-Зай та об’єднана опозиція, не брак фантазії та креативу, а закономірна політична втома угорців від нинішньої владної команди.

Чи зможе Віктор Орбан цю втому подолати – не буде відомо до останнього.

Автор: Дмитро Тужанський,

директор Інституту Центральноєвропейської Стратегії