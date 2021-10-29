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Укр / Рус
Укр / Рус

В Польше – почти 10 тысяч заражений впервые с апреля, правительство обсудит реагирование

Пятница, 29 октября 2021, 15:45

В Польше за прошедшие сутки зарегистрировали 9387 новых заражений коронавирусом, что является самым высоким показателем с апреля, когда спадала волна эпидемии.

Как пишет "Европейская правда", об этом объявили в министерстве здравоохранения, сообщает PAP.

Умерли за минувшие сутки 102 больных, у 90 из них были другие хронические проблемы со здоровьем, осложнившие течение болезни.

В предыдущие дни в Польше регистрировали более 8 тысяч заражений, а на прошлой неделе самый высокий показатель превышал 6 тысяч.

Большинство новых заражений приходится на Мазовецкое и Люблинское воеводства.

В больнице находятся 6175 больных, из них 521 в тяжелом состоянии.

В канцелярии премьера сообщили, что для обсуждения эпидемиологической ситуации собирается кризисная команда правительства под председательством Матеуша Моравецкого.

В прошлом году в этот день в Польше количество заражений уже было выше 20 тысяч и умерло более 300 пациентов, а количество госпитализированных превышало 14 600.

Ранее министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявлял, что Польше придется ввести более жесткие ограничения по COVID-19, если среднее количество случаев заражения в день превысит 7000.

В Центральной и Восточной Европе, где уровень вакцинации ниже, чем на западе континента, в последние недели наблюдается всплеск заболеваемости, а власти Польши призывают население сделать прививки и соблюдать действующие ограничения.

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Польша Коронавирус
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