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У Польщі - майже 10 тисяч заражень вперше з квітня, уряд обговорить реагування

П'ятниця, 29 жовтня 2021, 15:45

У Польщі за минулу добу зареєстрували 9387 нових заражень коронавірусом, що є найвищим показником з квітня, коли спадала весняна хвиля епідемії.

Як пише "Європейська правда", про це оголосили в міністерстві охорони здоров’я, повідомляє PAP.

Померли за минулу добу 102 коронахворих, у 90 з них були інші хронічні проблеми зі здоров’ям, що ускладнили перебіг хвороби.

У попередні дні в Польщі реєстрували понад 8 тисяч заражень, а ще минулого тижня найвищий показник перевищував 6 тисяч.

Більшість нових заражень припадає на Мазовецьке та Люблінське воєводства. 

У лікарні перебувають 6175 коронахворих, з них 521 у важкому стані.

В канцелярії прем’єра повідомили, що для обговорення епідеміологічної ситуації збирається кризова команда уряду під головуванням Матеуша Моравецького. 

Минулого року у цей день в Польщі кількість заражень вже була вищою 20 тисяч і померли понад 300 пацієнтів, а кількість госпіталізованих перевищувала 14 600.

Раніше міністр охорони здоров’я Польщі Адам Недзельський заявляв, що Польщі доведеться запровадити жорсткіші обмеження щодо COVID-19, якщо середня кількість випадків зараження в день перевищить 7000.

У Центральній та Східній Європі, де рівень вакцинації нижчий, ніж на заході континенту, останніми тижнями спостерігається сплеск захворюваності, а влада Польщі закликає населення зробити щеплення та дотримуватися чинних обмежень

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Польща Коронавірус
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