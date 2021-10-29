У Польщі - майже 10 тисяч заражень вперше з квітня, уряд обговорить реагування

У Польщі за минулу добу зареєстрували 9387 нових заражень коронавірусом, що є найвищим показником з квітня, коли спадала весняна хвиля епідемії.

Як пише "Європейська правда", про це оголосили в міністерстві охорони здоров’я, повідомляє PAP.

Померли за минулу добу 102 коронахворих, у 90 з них були інші хронічні проблеми зі здоров’ям, що ускладнили перебіг хвороби.

У попередні дні в Польщі реєстрували понад 8 тисяч заражень, а ще минулого тижня найвищий показник перевищував 6 тисяч.

Більшість нових заражень припадає на Мазовецьке та Люблінське воєводства.

У лікарні перебувають 6175 коронахворих, з них 521 у важкому стані.

В канцелярії прем’єра повідомили, що для обговорення епідеміологічної ситуації збирається кризова команда уряду під головуванням Матеуша Моравецького.

Минулого року у цей день в Польщі кількість заражень вже була вищою 20 тисяч і померли понад 300 пацієнтів, а кількість госпіталізованих перевищувала 14 600.

Раніше міністр охорони здоров’я Польщі Адам Недзельський заявляв, що Польщі доведеться запровадити жорсткіші обмеження щодо COVID-19, якщо середня кількість випадків зараження в день перевищить 7000.

У Центральній та Східній Європі, де рівень вакцинації нижчий, ніж на заході континенту, останніми тижнями спостерігається сплеск захворюваності, а влада Польщі закликає населення зробити щеплення та дотримуватися чинних обмежень