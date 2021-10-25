У Польщі допустили посилення коронавірусних обмежень через збільшення заражень

Польщі доведеться запровадити жорсткіші обмеження щодо COVID-19, якщо середня кількість випадків зараження в день перевищить 7000.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Польщі Адам Недзельський, якого цитує Reuters, передає "Європейська правда".

У Центральній та Східній Європі, де рівень вакцинації нижчий, ніж на заході континенту, останніми тижнями спостерігається сплеск захворюваності, а влада Польщі закликає населення зробити щеплення та дотримуватися чинних обмежень.

"Якщо наприкінці жовтня ми будемо на середньому рівні понад 7000 випадків на день, нам доведеться розглянути можливість вжиття більш обмежувальних заходів. Рішення будуть прийняті на початку листопада", – сказав польський міністр.

Однак Недзельський наголосив, що уряд не розглядає можливість локдауну.

У суботу Польща вперше з травня повідомила про понад 6 тис. щоденних випадків.

Заступник міністра охорони здоров'я Вальдемар Краска заявив у понеділок для суспільного мовника Polskie Radio 1, що щоденні випадки зростають приблизно на 90% щотижня.

"Результати, які ми отримали в понеділок, не відображають, на якій стадії пандемії ми зараз знаходимося, вони завжди нижчі... Важливіший цей сильний тренд до зростання, який тримається на даний момент. Це близько 90% порівняно з минулим тижнем ", - сказав він.