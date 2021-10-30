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Сейм Польши утвердил строительство забора на границе с Беларусью

Суббота, 30 октября 2021, 11:12

Парламент Польши проголосовал за строительство стены на границе с Беларусью, чтобы сдержать приток мигрантов, незаконно въезжающих в Польшу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Wprost.

Забор высотой 5,5 м обойдется в 353 миллиона евро. Он будет оснащен датчиками движения и системой мониторинга и покроет около половины длины границы Польши с Беларусью.

Теперь законопроект поступит президенту Польши Анджею Дуду, который, как ожидается, подпишет его.

Правительство планирует построить забор к лету следующего года.

Тысячи людей, преимущественно с Ближнего Востока и Азии, пытались пересечь границу Польши в последние месяцы. ЕС обвиняет правительство Беларуси в том, что оно способствовало незаконной миграции, потому что хотело отомстить за санкции против белорусского режима.

Правящая партия Польши "Право и справедливость" также представила план, направленный на "радикальное" укрепление армии на фоне миграционного давления из Белоруси и российской угрозы на Востоке.

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Польша мигранты Беларусь
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