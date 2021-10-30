Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Сейм Польщі затвердив будівництво паркану на кордоні з Білоруссю 

Субота, 30 жовтня 2021, 11:12

Парламент Польщі проголосував за будівництво ​​стіни на кордоні з Білоруссю, щоб стримати приплив мігрантів, які незаконно в'їжджають до Польщі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Wprost.

Паркан висотою 5,5 м обійдеться в 353 мільйони євро. Він буде оснащений датчиками руху та системою моніторингу і покриє приблизно половину довжини кордону Польщі з Білоруссю.

Тепер законопроєкт надійде до президента Польщі Анджея Дуда, який, як очікується, підпише його.

Уряд планує збудувати паркан до літа наступного року.

Тисячі людей, переважно з Близького Сходу та Азії, намагалися перетнути кордон Польщі в останні місяці. ЄС звинувачує уряд Білорусі в тому, що він сприяв незаконній міграції, бо хотів помститсь за санкції проти білоруського режиму.

Правляча партія Польщі "Право і справедливість" також представила план, спрямований на "радикальне" зміцнення армії на тлі міграційного тиску з Білорусі та російської загрози на Сході.

Читайте також: Шантаж мігрантами: чи омине Україну гібридна атака Лукашенка

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща мігранти Білорусь
powered by lun.ua

Статті

Російський газовий шантаж: що змінить для України та ЄС нова енергетична криза

РФ активно використовує нинішню енергетичну кризу, розпочавши газовий шантаж європейських країн. Чи здатна Європа протистояти цьому тиску?
29 жовтня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

Німеччина в очікуванні нової коаліції: про що вже домовилися і про що дискутують партії

Учасники коаліційних переговорів вже погодили спільний 12-сторінковий документ із першими домовленостями. Частина з них безпосередньо стосується України.
28 жовтня 2021 — Марія Коваль-Гончар, для Європейської правди

Антирекорд Байдена: що спричинило історичне падіння рейтингу президента США

Падіння рейтингу президента США стало антирекордом за останні 70 років. Що спричинило цей обвал і чи здатен Джо Байден переломити цей тренд?
28 жовтня 2021 — Світлана Ковальчук, для Європейської правди