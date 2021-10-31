В Чехии оборвалась кабина на канатной дороге, есть погибший

Недалеко от чешского города Либерец оборвалась кабина на канатной дороге, ведущей на гору Ештед, в результате аварии погиб один человек.

Об этом пишет чешское издание Novinky, сообщает "Европейская правда".

В кабине ехал только водитель, во время падения он получил травмы, несовместимые с жизнью.

фото - novinky.cz

Спасатели эвакуировали около 14 пассажиров и водителя из второй кабины, которая оставалась висеть на тросах. Никто из них не пострадал.

Первоначально сообщалось, что в обрушившейся кабине находилось около 30 человек, но позже оказалось, что информация не соответствует действительности.

Причина аварии пока не известна. Это первый подобный случай за более чем 80-летнюю историю канатной дороги.

Канатная дорога на Ештед - популярная туристическая достопримечательность. Он принадлежит Чешской железной дороге. В прошлом году на вершину поднялось 211 000 человек. Два года назад была проведена реконструкция электрооборудования, ремонт был связан с заменой приводного и охранного оборудования.

В прошлом году канатная дорога не работала более 100 дней из-за мер по борьбе с коронавирусом. В сентябре этого года из-за технических проблем канатная дорога также не работала.

Напомним, 23 мая произошла авария на канатной дороге Стреза-Моттароне в Италии, начинающийся от озера Маджоре и заканчивающейся на высоте 1491 метр над уровнем моря. Кабина оборвалась на самом высоком участке маршрута, в 300 метрах от верхней станции, и упала в лесистой и труднодоступной местности.

Из 15 пассажиров 13 человек погибли на месте, включая двухлетнего ребенка. Позже в больнице в Турине умер 9-летний ребенок. 1 июня из реанимации выписали 5-летнего мальчика - единственного, кому посчастливилось выжить. В аварии погибла почти вся его семья.