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У Чехії обірвалася кабіна на канатній дорозі, є загиблий

фото
Неділя, 31 жовтня 2021, 16:08

Неподалік чеського міста Ліберець обірвалася кабіна на канатній дорозі, що веде на гору Єштед, внаслідок аварії загинула одна людина.

Про це пише чеське видання Novinky, повідомляє "Європейська правда".

У кабіні їхав лише водій, під час падіння він отримав травми, несумісні із життям.

фото - novinky.cz
фото - novinky.cz

Рятувальники евакуювали близько 14 пасажирів та водія з другої кабіни, яка залишалася висіти на тросах. Ніхто з них не постраждав.

Спочатку повідомлялося, що в кабіні, що впала, знаходилося близько 30 осіб, але пізніше виявилося, що інформація не відповідає дійсності.

Причина аварії наразі не відома. Це перший подібний випадок за більш як 80-річну історію канатної дороги.

Канатна дорога на Єштед – популярна туристична пам'ятка. Вона належить Чеській залізниці. Минулого року на вершину піднялося 211 тисяч осіб. Два роки тому було проведено реконструкцію електрообладнання, ремонт був пов'язаний із заміною приводного та охоронного обладнання.

Торік канатна дорога не працювала понад 100 днів через заходи щодо боротьби з коронавірусом. У вересні цього року через технічні проблеми канатна дорога також не працювала.

Нагадаємо, 23 травня сталася аварія в провінції Турин на канатній дорозі Стреза-Моттароне, що починається від озера Маджоре і закінчується на висоті 1491 метр над рівнем моря. Кабіна обірвалась на найвищій ділянці маршруту, за 300 метрів від верхньої станції, і впала у лісистій та важкодоступній місцевості. 

З 15 пасажирів, тринадцять людей загинули на місці, включно з дворічною дитиною. Пізніше у лікарні в Турині померла 9-річна дитина. 1 червня з реанімації виписали 5-річного хлопчика - єдиного, кому пощастило вижити. В аварії загинула майже вся його родина. 

Як стало відомо з попередніх висновків розслідування, причиною трагедії став обрив буксуючого тросу, який тягнув кабіну вперед. У такому випадку мала спрацювати система автоматичного гальмування кабіни, але щонайменш один з двох елементів системи виявився заблокованим. 

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Чехія інциденти
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