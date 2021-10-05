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Послы G7 призвали Раду принять закон о СБУ, не добавляя поправок

Вторник, 5 октября 2021, 18:09

Послы страны Группы семи призвали парламент принять закон о Службе безопасности Украины без внесения дальнейших поправок.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в официальном заявлении послов в Twitter.

"Послы G7 еще раз подчеркивают важность скорейшего принятия Верховной Радой закона о СБУ без внесения дальнейших поправок", - говорится в заявлении.

"Если законопроект в нынешней редакции будет успешно реализован, это станет основой для преобразования СБУ в современную службу безопасности, способствующую укреплению безопасности и процветанию", - отметили послы.

ЕвроПравда уже рассказывала, что 14 июля комитет по нацбезопасности принял "комитетскую версию" законопроекта о СБУ, которую будет рекомендовать Раде для принятия во втором чтении и в целом. Одобренный текст вызвал однозначную поддержку от США, ЕС и НАТО.

Вопрос вернулся в комитет из-за экспертного заключения юридического управления парламента по последней версии законопроекта, который насчитывает 68 страниц.

В конце сентября парламентский Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки снова внес правки и рекомендовал документ к голосованию.

Детальнее о законопроекте читайте в статье - В шаге от начала реформы СБУ: что можно и что вредно менять в проекте.

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G7 (группа семи)
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