В курортном регионе Хорватии произошло мощное землетрясение
Сильное землетрясение произошло в среду вечером в хорватской Далмации.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Балканский обозреватель.
Землетрясение произошло в 21:57 6 октября. Магнитуда подземных толчков составила 5,1 по одним данным и 4,6 - по другим.
Эпицентр в 39 км к северо-востоку от Сплита и в 19 км к юго-западу от Ливно в Боснии и Герцеговине, на глубине пять километров.
Толчки ощущались в Сплите, Макарской, Шибенике, на Хваре, в других городах региона и в районах Боснии и Герцеговины вблизи границы с хорватской Далмацией.
Как пишет издание Vecernji List серьезный материальный ущерб землетрясение не нанесло. Также никто не пострадал.
Однако, как сообщается, в некоторых населенных пунктах напуганные жители выбежали на улицы, почувствовав сильные толчки.
Напомним, в результате землетрясения на Крите 27 сентября погиб один человек.