В курортном регионе Хорватии произошло мощное землетрясение

Сильное землетрясение произошло в среду вечером в хорватской Далмации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Балканский обозреватель.

Землетрясение произошло в 21:57 6 октября. Магнитуда подземных толчков составила 5,1 по одним данным и 4,6 - по другим.

Эпицентр в 39 км к северо-востоку от Сплита и в 19 км к юго-западу от Ливно в Боснии и Герцеговине, на глубине пять километров.

Толчки ощущались в Сплите, Макарской, Шибенике, на Хваре, в других городах региона и в районах Боснии и Герцеговины вблизи границы с хорватской Далмацией.

Как пишет издание Vecernji List серьезный материальный ущерб землетрясение не нанесло. Также никто не пострадал.

Однако, как сообщается, в некоторых населенных пунктах напуганные жители выбежали на улицы, почувствовав сильные толчки.

Напомним, в результате землетрясения на Крите 27 сентября погиб один человек.