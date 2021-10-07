У курортному регіоні Хорватії стався потужний землетрус

Сильний землетрус стався у середу ввечері у хорватській Далмації.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Балканський оглядач.

Землетрус стався о 21:57 6 жовтня. Магнітуда підземних поштовхів становила 5,1 за одними даними і 4,6 - за іншими.

Епіцентр був в 39 км на північний схід від Спліта та в 19 км на південний захід від Лівно в Боснії і Герцеговині, на глибині п’ять кілометрів.

Поштовхи відчувалися в Спліті, Макарській, Шибенику, на Хварі, в інших містах регіону та в районах Боснії і Герцеговини поблизу кордону з хорватською Далмацією.

Як пише видання Vecernji List серйозних матеріальних збитків землетрус не завдав. Також ніхто не постраждав.

Однак, як повідомляється, в деяких населених пунктах налякані жителі вибігли на вулиці, відчувши сильні поштовхи.

Нагадаємо, внаслідок землетрусу на Криті 27 вересня загинула одна людина.