Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

У курортному регіоні Хорватії стався потужний землетрус

Четвер, 7 жовтня 2021, 08:22

Сильний землетрус стався у середу ввечері у хорватській Далмації.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Балканський оглядач.

Землетрус стався о 21:57 6 жовтня. Магнітуда підземних поштовхів становила 5,1 за одними даними і 4,6 - за іншими.

Епіцентр був в 39 км на північний схід від Спліта та в 19 км на південний захід від Лівно в Боснії і Герцеговині, на глибині п’ять кілометрів.

Поштовхи відчувалися в Спліті, Макарській, Шибенику, на Хварі, в інших містах регіону та в районах Боснії і Герцеговини поблизу кордону з хорватською Далмацією.

Як пише видання Vecernji List серйозних матеріальних збитків землетрус не завдав. Також ніхто не постраждав.

Однак, як повідомляється, в деяких населених пунктах налякані жителі вибігли на вулиці, відчувши сильні поштовхи.

Нагадаємо, внаслідок землетрусу на Криті 27 вересня загинула одна людина.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Хорватія стихійні лиха
powered by lun.ua

Статті

Залишити Європу без газу: місце України у ціновому шантажі РФ

Не використовуючи потужності українського маршруту, Росія свідомо створює дефіцит газу в Європі. Це тисне на ціни та загрожує енергетичній безпеці регіону.
7 жовтня 2021 — Олена Зеркаль, заступниця міністра закордонних справ (2014-2019)

Криза європейської Румунії: які проблеми вийшли назовні з відставкою уряду

Посилення позицій правих радикалів сприятиме посиленню ідеї "Великої Румунії" із ймовірними претензіями на українські території.
7 жовтня 2021 — Артем Филипенко, для Європейської правди

Ольга Стефанішина: Такого масштабного перегляду угоди з ЄС не знала жодна інша країна

Віцепрем'єр з євроінтеграції: "Ми маємо виходити на більш амбітний формат діалогу з ЄС і говорити не про зону вільної торгівлі, а про створення єдиної економічної зони".
7 жовтня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда