Выборы в Норвегии: Солберг признала поражение, правительство сформирует Рабочая партия

В парламентских выборах в Норвегии больше всего голосов набрала Рабочая партия, получив возможность сформировать правительство - после восьмилетнего правления консервативного премьер-министра Эрны Солберг.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

После подсчета 99% голосов Рабочая партия Йонаса Гара Стёре набрала 24,6%, тогда как консерваторы Эрны Солберг - 20,5%. Соцопросы перед выборами давали сигнал, что после них вероятно произойдет смена правительства.

Поздно вечером в понедельник премьер признала свое поражение, не дожидаясь полного завершения подсчета.

"Я приветствую Йонаса Гара Стёре с тем, что он - как сейчас выглядит - получил явное большинство для смены правительства", - сказала она. Премьер добавила, что гордится достижениями своей партии за последние 8 лет у власти.

"Мы тщательно поработали и наконец можем сказать: мы это сделали", - заявил в свою очередь Стёре, выступая перед сторонниками.

Он отметил, что пока цифры указывают на прочное большинство для левоцентристского альянса - в составе Рабочей, Центристской партии и левых социалистов. Вместе они получают 89 мандатов в парламенте - из необходимых для большинства 85. Всего в законодательном органе Норвегии 169 мест.

Стёре отметил, что считает такой состав "планом А", но приглашает к переговорам другие заинтересованные политсилы.

Результаты Рабочей партии несколько "просели" по сравнению с выборами 2017 года - тогда они составляли на 1% больше. В то же время, консерваторы потеряли почти 5%: на предыдущих выборах они получили 25%. И в прошлый раз консерваторы не набрали больше всего голосов, но после месяцев переговоров Солберг смогла сформировать правоцентристское правительство и остаться премьером.

Центристская партия получила 13,6%, заняв третье место. На около 2% от них отстает права популистская Прогрессивная партия.

Если вариант коалиции, озвученный как "план А" не сложится, Стёре может пригласить к переговорам меньшие партии - "Зеленых", которые получили 3,8% голосов, и Красную партию, набравшую 4,7%.

В то же время, для скандинавских стран не является редкой ситуацией формирования правительства меньшинства - такая ситуация сейчас в Дании и Норвегии. Солберг с начала 2020 году также была премьером при правительстве меньшинства - после того, как правые популисты вышли из коалиции.

Шаг Норвегии "влево" обозначает большее приближение её политической ситуации к другим скандинавским соседям.

Стёре ранее был министром иностранных дел в правительстве Йенса Столтенберга - нынешнего генсека НАТО, который тогда был премьером Норвегии от Рабочей партии.