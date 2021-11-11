Что заставило Запад сменить риторику о заключении Саакашвили

В последние дни иностранные политики делают заявления в пользу Саакашвили. Имидж властей Грузии, и до этого имевший проблемы, дополнительно обвалился.

Почему официальное Тбилиси оказалось в безвыигрышном положении читайте в статье редактора ЕвроПравды Сергея Сидоренко Дорогой Тимошенко и Януковича: как грузинские власти разозлили Запад по делу Саакашвили.

Михеил Саакашвили, когда решил вернуться в Грузию, прекрасно отдавал себе отчет в том, что его арестуют. На этот шаг он пошел, пытаясь повлиять на результаты местных выборов, проходивших 2 октября и определявших судьбу страны. По политической договоренности, достигнутой с участием ЕС, в случае, если бы власти получили на них результат ниже 43%, это должно было привести к объявлению досрочных выборов. По крайней мере, в теории.

Однако добиться этой цели экс-президенту не удалось. Попытки поднять людей на массовые протесты с требованием уволить Саакашвили имели ограниченный успех – на улицу действительно вышли десятки тысяч, но на действия власти это никак не повлияло.

Но самым болезненным для Саакашвили был проигрыш на международном фронте. Официальный Киев в течение нескольких недель ограничивался лишь формальными заявлениями и совершенно не стремился "вписываться" за своего гражданина. Еще важнее стало молчание Запада.

А вдобавок 30 октября оппозиция проиграла выборы во всех крупных городах страны, где проходил второй тур.

Похоже, после всех этих событий партия властей Грузии ощутила "всесильность". И именно это чувство сыграло против нее. Окрыленная успехами в борьбе со своими оппонентами, потеряла контроль за тем, как она сама пересекла "красную линию" в обращении с Саакашвили. Во главу угла стал вопрос достоинства узника Саакашвили.

За последние несколько недель в Тбилиси действительно несколько раз прибегли к запрещенным приемам.

В понедельник Украина официально выразила возмущение в адрес властей Грузии и выступила с требованием, чтобы выполнила требование экс-президента и перевела его из тюремного госпиталя в гражданскую клинику.

На следующий день прозвучал ряд заявлений западных дипломатов с аналогичными требованиями в адрес Тбилиси. К вечеру в игру вступил Госдеп: вопрос заключенного Саакашвили лично прокомментировал спикер внешнеполитического ведомства США, который призвал Грузию достойно обращаться с Саакашвили и, таким образом, поставил под сомнение, что до сих пор это поведение было уважающим достоинство заключенного.

Впоследствии с подобным заявлением выступил также президент Польши Анджей Дуда.

Это очень жесткие заявления как для международных игроков. Их сигнал ясен: Грузия сейчас подрывает собственное европейское будущее.

К чему судебный процесс и обращение с одним политиком может привести целую страну читайте в материале Сергея Сидоренко Дорогой Тимошенко и Януковича: как грузинские власти разозлили Запад по делу Саакашвили.