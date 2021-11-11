Що змусило Захід змінити риторику щодо ув'язнення Саакашвілі

У останні дні іноземні політики один за одним роблять заяви на користь Саакашвілі. Імідж влади Грузії, який і до того мав проблеми, додатково обвалився.

Чому офіційне Тбілісі опинилося у безвиграшному становищі читайте в статті редактора ЄвроПравди Сергія Сидоренка Дорогою Тимошенко та Януковича: як грузинська влада розізлила Захід у справі Саакашвілі.

Міхеїл Саакашвілі, коли вирішив повернутися до Грузії, чудово усвідомлював, що його заарештують. На цей крок він пішов, намагаючись вплинути на результати місцевих виборів, що проходили 2 жовтня та були визначальними для долі країни. За політичною домовленістю, досягнутою за участю ЄС, у разі, якби влада отримала на них результат, нижчий за 43%, це мало привести до оголошення дострокових виборів. Принаймні у теорії.

Однак досягти цієї мети експрезидентові не вдалося. Спроби підняти людей на масові протести з вимогою звільнити Саакашвілі мали обмежений успіх – на вулицю справді вийшли десятки тисяч, та на дії влади це ніяк не вплинуло.

Але найболючішим для Саакашвілі був програш на міжнародному фронті. Офіційний Київ протягом кількох тижнів обмежувався лише формальними заявами і абсолютно не прагнув "вписуватися" за свого громадянина. Ще важливішою стала мовчанка Заходу.

А на додаток 30 жовтня опозиція програла вибори в усіх великих містах країни, де відбувався другий тур.

Схоже, після всіх цих подій партія влади Грузії відчула "всесильність". І саме це відчуття зіграло проти неї. Окрилена успіхами у боротьбі зі своїми опонентами, втратила контроль за тим, як вона сама перетнула "червону лінію" у поводженні з Саакашвілі. Наріжним каменем стало питання гідності в’язня Саакашвілі.

За останні кілька тижнів у Тбілісі справді кілька разів вдалися до заборонених прийомів.

У понеділок Україна офіційно висловила обурення на адресу влади Грузії та виступила з вимогою, щоби та виконала вимогу експрезидента та перевела його з тюремного госпіталя до цивільної клініки.

Наступного дня пролунала ціла низка заяв західних дипломатів з аналогічними вимогами на адресу Тбілісі. Надвечір у гру вступив Держдеп: питання ув’язненого Саакашвілі особисто прокоментував речник зовнішньополітичного відомства США, який закликав Грузію гідно поводитись із Саакашвілі і, таким чином, поставив під сумнів, що досі це поводження було таким, що поважало гідність ув’язненого.

Згодом зі схожою заявою виступив також президент Польщі Анджей Дуда.

Це – дуже жорсткі заяви як для міжнародних гравців. Їхній сигнал чіткий: Грузія нині підриває власне європейське майбутнє.

До чого судовий процес та поводження з одним політиком може привести цілу країну читайте в матеріалі Сергія Сидоренка Дорогою Тимошенко та Януковича: як грузинська влада розізлила Захід у справі Саакашвілі.