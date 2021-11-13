Байден: ситуация на границе Польши и Беларуси серьезно беспокоит

Соединенные Штаты обеспокоены ситуацией на польско-белорусской границе, где тысячи мигрантов пытаются попасть в Европейский Союз.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

"Я думаю, что это вызывает серьезную озабоченност. Мы сообщили о нашей озабоченности России, и мы сообщили о нашей озабоченности Беларуси", - сказал Байден в Белом доме.

Ранее в ЕС также призвали Россию повлиять на режим Александра Лукашенко, чтобы он перестал привозить мигрантов в Беларусь.

ЕС обвиняет Лукашенко в том, что он намеренно поощряет поток мигрантов в Минск, а затем отправляет их под охраной к границам с Польшей, Литвой и Латвией, где тысячи людей сейчас оказались в ужасных условиях.

Напомним, ЕС готовится 15 ноября принять новый пакет санкций против Беларуси за искусственное создание миграционного кризиса. По информации западных СМИ, под санкции могут попасть глава МИД Владимир Макей и белорусская авиакомпания "Белавиа", а также главный аэропорт страны. Появлялись слухи, что под санкции могут попасть также "Аэрофлот" и Turkish Airlines.

Лукашенко, который уже находится под международными санкциями за подавление протестов, пригрозил принять ответные меры против любых санкций, в том числе путем прекращения транзита природного газа через Беларусь.

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