Байден: ситуація на кордоні Польщі та Білорусі серйозно непокоїть

Сполучені Штати стурбовані ситуацією на польсько-білоруському кордоні, де тисячі мігрантів намагаються потрапити до Європейського Союзу.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DPA.

"Я думаю, що це викликає серйозну стурбованість. Ми повідомили про нашу стурбованість Росії, і ми повідомили про нашу стурбованість Білорусі", - сказав Байден у Білому домі.

Раніше в ЄС закликали Росію вплинути на режим Олександра Лукашенка, щоби він перестав привозити мігрантів до Білорусі.

ЄС звинувачує Лукашенка в тому, що він навмисно заохочує потік мігрантів до Мінська, а потім відправляє їх під охороною до кордонів із Польщею, Литвою та Латвією, де тисячі людей зараз опинилися у жахливих умовах.

Як відомо, ЄС готується 15 листопада схвалити новий пакет санкцій проти Білорусі за штучне створення міграційної кризи. За інформацією західних ЗМІ, під санкції можуть потрапити глава МЗС Владімір Макей та білоруська авіакомпанія "Белавіа", а також головний аеропорт країни. З’являлися чутки про те, що під санкції можуть потрапити також "Аерофлот" і Turkish Airlines.

Лукашенко, який уже перебуває під міжнародними санкціями за придушення протестів, пригрозив вжити заходів у відповідь проти будь-яких санкцій, у тому числі шляхом припинення транзиту природного газу через Білорусь.

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