Лукашенко грозится перекрыть газопровод "Ямал-Европа", если ЕС закроет границы

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что может перекрыть газопровод "Ямал-Европа" в случае, если Европа решит закрыть границу.

Видео с заявлением опубликовал приближенный к режиму телеграмм-канал Пул Первого, сообщает "Европейская правда".

"Слишком много нас начали пугать пятым пакетом (санкций, – ред.)… Мы им прощать ничего не должны. Польша нас пугает, что закроет границу. Пожалуйста, меньше будет туда перемещаться… А если мы закроем транзит через Беларусь? Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда?", - сказал Лукашенко.

Он также назвал польских и литовских представителей власти "безголовыми и порекомендовал бы им думать, прежде чем говорить".

Напомним, 8 ноября ситуация на польско-белорусской границе беспрецедентно обострилась. Туда прибыла большая группа мигрантов в сопровождении белорусских силовиков. После нескольких попыток штурма границы, которые оказались неудачными, они разбили лагерь и остаются в нем.

В Польше говорят, что в общей сложности с белорусской стороны рядом с границей может находиться несколько тысяч человек, а в целом в стране – до 15 тысяч иностранцев, которые собираются нелегально пересечь границу ЕС.

Литва после этих событий объявила чрезвычайное положение в приграничных с Белорусью районах.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил Украину о рисках из-за миграционного кризиса.

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