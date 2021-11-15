Спасатели пытались спасти в Альпах убегавшего от них поляка, который не имел страховки

Экспедиция австрийских спасателей в помощь польским альпинистам, застрявшим на горе Цугшпитце, превратилась в погоню за одним из них.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации RMF 24.

Спасательная операция проходила в воскресенье на самой высокой вершине Германии – горе Цугшпитце высотой 2 962 метров в Баварских Альпах.

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Спасатели из коммуны Эрвальд, расположенной в австрийском Тироле, были вызваны утром на помощь двум польским альпинистам. Они застряли в лагере, а суровые погодные условия и травма одного из них помешали им продолжить путь к вершине. Кто именно вызвал спасателей, не уточняется.

15 спасателей поднялись на вершину по канатной дороге, а затем, во время вьюги, спустились на 300 метров в лагерь поляков.

На месте оказалась только одна 41-летняя женщина с травмой колена, в то время как второго альпиниста не было.

Как оказалось, поляк, несмотря на тяжелые погодные условия и усталость, решил спуститься с горы самостоятельно.

Спасатели последовали за ним. Им удалось догнать мужчину и остановить его до того, как он отправился на опасный участок маршрута. Однако мужчина отказался от помощи. Он утверждал, что не нуждался в спасении, и что спасателей вызвали не к нему.

Как выяснилось, причиной сопротивления мужчины стали деньги. У альпиниста не было страховки и он боялся, что дорого заплатит за спасательную операцию.

Спасателям удалось сопроводить его в безопасное место только после того, как его заверили, что с него не возмуь деньги за всю спасательную акцию.