Рятувальники намагались врятувати в Альпах поляка, який втікав від них, бо не мав страховки

Експедиція австрійських рятувальників на допомогу польським альпіністам, які застрягли на горі Цугшпітце, перетворилася на погоню за одним із них.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації RMF 24.

Рятувальна операція відбувалась в неділю на найвищій вершині Німеччини – горі Цугшпітце заввишки 2 962 метрів у Баварських Альпах.

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Рятувальники з комуни Ервальд, яка розташована в австрійському Тіролі, були викликані вранці на допомогу двом польським альпіністам. Вони застрягли у таборі, а суворі погодні умови та травма одного з них завадили їм продовжити шлях до вершини. Хто саме викликав рятувальників, не уточнюється.

15 рятувальників піднялися на вершину канатною дорогою, а потім, під час хуртовини, спустилися на 300 метрів до табору поляків.

На місці виявилася лише одна 41-річна жінка із травмою коліна, тоді як другого альпініста не було.

Як виявилося, поляк, незважаючи на дуже важкі погодні умови та втому, вирішив спуститися з гори самостійно.

Рятувальники послідували за ним. Їм вдалося наздогнати чоловіка і зупинити його до того, як він вирушив на небезпечну ділянку маршруту. Однак чоловік відмовився від допомоги. Він стверджував, що не потребував порятунку, і що рятувальників викликали не до нього.

Як з'ясувалося, причиною спротиву чоловіка стали гроші. Польський альпініст не мав страховки та боявся, що дорого заплатить за рятувальну операцію.

Рятувальникам вдалося супроводити його у безпечне місце лише після того, коли його запевнили, що з нього не стягнуть гроші за всю рятувальну акцію.