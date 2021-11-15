Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Рятувальники намагались врятувати в Альпах поляка, який втікав від них, бо не мав страховки

Понеділок, 15 листопада 2021, 14:54

Експедиція австрійських рятувальників на допомогу польським альпіністам, які застрягли на горі Цугшпітце, перетворилася на погоню за одним із них.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації RMF 24.

Рятувальна операція відбувалась в неділю на найвищій вершині Німеччини – горі Цугшпітце заввишки 2 962 метрів у Баварських Альпах. 

Читайте також
Врятованих на найвищій горі Шотландії альпіністів оштрафували за порушення локдауну

Рятувальники з комуни Ервальд, яка розташована в австрійському Тіролі, були викликані вранці на допомогу двом польським альпіністам. Вони застрягли у таборі, а суворі погодні умови та травма одного з них завадили їм продовжити шлях до вершини. Хто саме викликав рятувальників, не уточнюється.

15 рятувальників піднялися на вершину канатною дорогою, а потім, під час хуртовини, спустилися на 300 метрів до табору поляків.

На місці виявилася лише одна 41-річна жінка із травмою коліна, тоді як другого альпініста не було.

Як виявилося, поляк, незважаючи на дуже важкі погодні умови та втому, вирішив спуститися з гори самостійно.

Рятувальники послідували за ним. Їм вдалося наздогнати чоловіка і зупинити його до того, як він вирушив на небезпечну ділянку маршруту. Однак чоловік відмовився від допомоги. Він стверджував, що не потребував порятунку, і що рятувальників викликали не до нього.

Як з'ясувалося, причиною спротиву чоловіка стали гроші. Польський альпініст не мав страховки та боявся, що дорого заплатить за рятувальну операцію.

Рятувальникам вдалося супроводити його у безпечне місце лише після того, коли його запевнили, що з нього не стягнуть гроші за всю рятувальну акцію.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина Австрія інциденти
powered by lun.ua

Статті

СОТ створює правила для електронної торгівлі: чого очікувати українському бізнесу

У разі прийняття угоди СОТ про електронну комерцію, Україна візьме на себе багато дуже амбітних зобов’язань, часто навіть не відображених у законодавстві.
15 листопада 2021 — Леоніла Гугля, Анжела Махінова

Підпис за стандартами ЄС: що дасть Україні впровадження системи eSignature

Багато країн прагнуть взаємного визнання електронних підписів з країнами ЄС. Україна може стати першою. Чому це так важливо?
15 листопада 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

Трохи менш проросійська: хто у Франції руйнує стереотипи щодо України та РФ

Франція традиційно вважається скептично налаштованою до європейських перспектив України та дружньою до РФ. Проте ситуація поступово змінюється.
12 листопада 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда