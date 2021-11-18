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Польша пригрозила закрыть железнодорожный переезд на границе с Беларусью

Четверг, 18 ноября 2021, 19:51

Польша пригрозила Беларуси закрытием железнодорожного пограничного перехода в Кузнице ("Брузги" с белорусской стороны), если Минск не стабилизирует ситуацию в этом районе.

Об этом говорится в письме главнокомандующего пограничной службой Польши к главе Госпогранкомитета Беларуси Анатолию Лаппо, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF 24.

На исполнение этого требования Минску дали три дня. В письме высказывается ожидание, что ситуация у пограничного перехода в Кузнице стабилизируется не позднее, чем до воскресенья 21 ноября.

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В письме также упоминаются многочисленные инциденты и нападения на польские службы, в которых были ранены полицейские, солдаты и пограничники.

Напряженная обстановка в этом районе создает угрозу дальнейших инцидентов, включая даже железнодорожную катастрофу, считает Варшава. Поэтому если не будет стабилизации, польская сторона остановит движение поездов через переезд в Кузнице.

Ранее к польским властям обращался профсоюз машинистов, утверждавший, что мигранты могут попытаться сесть в поезда, чтобы пересечь границу.

С 9 ноября из-за миграционного кризиса была временно приостановлена ​​работа автомобильного пограничного перехода "Брузги"/"Кузница", однако железнодорожный пограничный переезд продолжал работать.

Как сообщалось, после двух раундов переговоров Лукашенко и Меркель в четверг белорусские власти очистили основные лагеря мигрантов на границе с Польшей, переместив людей в соседний транспортно-логистический центр.

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