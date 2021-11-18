Польща пригрозила закрити залізничний переїзд на кордоні з Білоруссю

Польща пригрозила Білорусі закриттям залізничного прикордонного переходу в Кузьниці ("Брузги" з білоруської сторони), якщо Мінськ не стабілізує ситуацію у цьому районі.

Про це йдеться у листі головнокомандувача прикордонної служби Польщі до голови Держприкордонкомітету Білорусі Анатолія Лаппо, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF 24.

На виконання цієї вимоги Мінську дали три дні. У листі висловлюється очікування, що ситуація біля прикордонного переходу в Кузьниці стабілізується не пізніше ніж до неділі 21 листопада.

У листі також згадуються численні інциденти та напади на польські служби, в яких були поранені поліцейські, солдати та прикордонники.

Напружена обстановка в цьому районі створює загрозу подальших інцидентів, у тому числі навіть залізничної катастрофи, вважає Варшава. Тому якщо не буде стабілізації, польська сторона зупинить рух поїздів через переїзд у Кузьниці.

Раніше до польської влади зверталась профспілка машиністів, яка стверджувала, що мігранти можуть спробувати сісти в потяги, щоб перетнути кордон.

З 9 листопада через міграційну кризу було тимчасово призупинено роботу автомобільного прикордонного переходу "Брузги"/"Кузьниця", проте залізничний прикордонний переїзд продовжував працювати.

Як повідомлялося, після двох раундів переговорів Лукашенка та Меркель у четвер білоруська влада очистила основні табори мігрантів на кордоні з Польщею, перемістивши людей до сусіднього транспортно-логістичного центру.

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