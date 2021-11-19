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Будущее правительство Германии хочет легализовать рекреационный каннабис

Пятница, 19 ноября 2021, 14:14

В Германии три партии, ведущие переговоры о следующей правящей коалиции, согласились легализовать продажу каннабиса в рекреационных целях.

Об этом сообщило издание Tagesspiegel, пишет "Европейская правда".

Социал-демократы (СДПГ), "Зеленые" и свободные демократы (ВДП) планируют "ввести регулируемую продажу каннабиса взрослым для потребления в лицензированных магазинах", свидетельствует подготовленный документ рабочей группы по вопросам здравоохранения.

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Легализация должна обеспечить контроль качества, предотвращать распространение зараженных продуктов и гарантировать защиту несовершеннолетних.

В то же время, пока не ясно, будет ли легализовано выращивание каннабиса в Германии.

За исключением медицинских целей, продажа каннабиса до сих пор запрещена в Германии, хотя "Зеленые" и свободные демократы уже давно настаивают на регулируемой торговле.

Через четыре года коалиция планирует оценить соответствующий закон с учетом его социального влияния.

В то же время партии хотят ужесточить правила маркетинга и спонсорства алкоголя, никотина и каннабиса.

Согласно исследованию университета Дюссельдорфа, легализация каннабиса может приносить Германии более 4,7 млрд евро в год дополнительных доходов.

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Германия ЕвроЖизнь
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