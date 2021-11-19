Майбутній уряд Німеччини хоче легалізувати рекреаційний канабіс

У Німеччині три партії, які ведуть переговори про наступну правлячу коаліцію, погодилися легалізувати продаж канабісу з рекреаційною метою.

Про це повідомило видання Tagesspiegel, пише "Європейська правда".

Соціал-демократи (СДПН), "Зелені" та вільні демократи (ВДП) планують "запровадити регульований продаж канабісу дорослим для споживання в ліцензованих магазинах", свідчить підготовлений документ робочої групи з питань охорони здоров’я.

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Легалізація має забезпечити контроль якості, запобігати розповсюдженню заражених продуктів та гарантувати захист неповнолітніх.

Водночас поки що не ясно, чи буде легалізовано вирощування канабісу в Німеччині.

За винятком медичних цілей, продаж канабісу досі заборонений у Німеччині, хоча "Зелені" і вільні демократи вже давно наполягають на регульованій торгівлі.

Через чотири роки коаліція планує оцінити відповідний закон з огляду на його соціальний вплив.

У той же час партії хочуть посилити правила маркетингу та спонсорства алкоголю, нікотину та канабісу.

Згідно з дослідженням університету Дюссельдорфа, легалізація канабісу може приносити Німеччині понад 4,7 млрд євро на рік додаткових доходів.