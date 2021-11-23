Экc-президенту Армении выдвинули обвинение в получении взятки

Антикоррупционный комитет Армении выдвинул обвинение в получении взятки бывшему президенту страны Сержу Саргсяну.

Об этом сообщает армянская служба "Радио Свободы", пишет "Европейская правда".

Третий президент Армении Серж Саргсян привлечен как обвиняемый по делу, возбужденному еще три года назад на основании жалобы бизнес-леди Сильвы Амбарцумян.

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По этому делу обвиняются второй президент Армении Роберт Кочарян и бывший руководитель его аппарата, а ныне депутат оппозиционной парламентской фракции "Аястан" Армен Геворкян.

В Антикоррупционном комитете не предоставили подробности обвинения, но сообщили, что вызвали Саргсяна в понедельник на допрос.

Адвокат Сержа Саргсяна Амрам Макинян сообщил, что речь идет о жалобе Сильвы Амбарцумян, которая заявила, что в 2008 году дала взятку чиновникам для того, чтобы заниматься деятельностью в горнодобывающей сфере.

"Из предоставленного мне сообщения я понимаю, что этот абсурд касается какого-либо уголовного дела в связи с уведомлением лица на имя Сильва Амбарцумян. Ответы на предполагаемые вопросы, которые могут быть заданы президенту, были предоставлены и получены еще два года назад", - сказал адвокат Саргсяна.

В Армении после бархатной революции по раскрытию кровавых поствыборных событий 2008 года было возбуждено уголовное дело по статье о свержении конституционного строя, в рамках которой решили также рассмотреть жалобу Сильвы Амбарцумян.

Следственный орган обвинил в получении взятки Роберта Кочаряна и Армена Геворкяна, а близкому к Кочаряну бизнесмену Самвелу Майрапетяну было предъявлено обвинение в пособничестве.

По обвинению, Роберт Кочарян во время своего президентства получил взятку в размере 3 млн долларов от бизнес-вумен Сильвы Амбарцумян за посредничества бизнесмена Майрапетяна. Его бывший подчиненный Армен Геворкян обвиняется в получении взятки в размере 1 млн долларов при помощи Майрапетяна, а также и легализации доходов, полученных преступным путем. Оба свою вину не признают.