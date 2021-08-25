В парламенте Армении депутаты забросали друг друга бутылками

Во время заседания Национального собрания Армении между депутатами вспыхнули столкновения, в ход пошли бутылки с водой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Радио Азатутюн.

Член правящей фракции "Общественный договор" Айк Саргсян с трибуны парламента назвал предателями всех министров обороны, при которых освобождали от службы в армии за деньги или по телефонному звонку.

Из зала в Саргсяна бросили бутылку с водой. Затем депутаты начали бросать друг в друга бутылки с разных концов зала.

Спикер парламента Ален Симонян пригласил в зал сотрудников службы безопасности и объявил перерыв.

В парламенте обсуждается программа деятельности правительства на 2021-2026 годы. Для обмена мнениями зарегистрировались 50 депутатов, только трое из них успели выступить вчера до конца рабочего дня.

Обсуждение программы правительства, обещающей мир, стабильность, экономический рост, вчера также сопровождалось инцидентами. Депутат оппозиционной фракции "Честь имею" Анну Мкртчян с применением силы вывели из зала. Произошла драка между сотрудниками службы безопасности и Арцвиком Минасяном из оппозиционной фракции "Айастан".

В среду также запланирован заключительный выступление премьер-министра Никола Пашиняна.