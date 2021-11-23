Екcпрезиденту Вірменії висунули обвинувачення в отриманні хабара

Антикорупційний комітет Вірменії висунув обвинувачення в отриманні хабара колишньому президенту країни Сержу Саргсяну.

Про це повідомляє вірменська служба "Радіо Свободи", пише "Європейська правда".

Третій президент Вірменії Серж Саргсян залучений як обвинувачений у справі, яка була порушена ще три роки тому на підставі скарги бізнес-леді Сільви Амбарцумян.

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За цією справою звинувачуються також другий президент Вірменії Роберт Кочарян і колишній керівник його апарату, а нині депутат опозиційної парламентської фракції "Аястан" Армен Геворкян.

У Антикорупційному комітеті не надали подробиць щодо обвинувачення, але повідомили, що викликали Саргсяна у понеділок на допит.

Адвокат Сержа Саргсяна Амрам Макінян повідомив, що йдеться про скаргу Сільви Амбарцумян, яка заявила, що у 2008 році дала хабар високопосадовцям для того, щоб займатися діяльністю у гірничодобувній сфері.

"З наданого мені повідомлення я розумію, що цей абсурд стосується якоїсь кримінальної справи у зв'язку із повідомленням особи на ім'я Сільва Амбарцумян. Відповіді на передбачувані питання, які можуть бути поставлені президенту, були надані та отримані ще два роки тому", - сказав адвокат Саргсяна.

У Вірменії після оксамитової революції для розкриття кривавих поствиборчих подій 2008 року було порушено кримінальну справу за статтею про повалення конституційного ладу, в рамках якої вирішили також розглянути скаргу Сільви Амбарцумян.

Слідчий орган звинуватив у отриманні хабара Роберта Кочаряна та Армена Геворкяна, а близькому до Кочаряна бізнесмену Самвелу Майрапетяну було пред'явлено звинувачення у пособництві.

За звинуваченням, Роберт Кочарян під час свого президентства отримав хабар у розмірі 3 млн доларів від бізнес-вумен Сільви Амбарцумян через бізнесмена Майрапетяна. А його колишній підлеглий Армен Геворкян звинувачується в отриманні хабара у розмірі 1 млн доларів за допомоги Майрапетяна, а також і легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Обоє свою провину не визнають.