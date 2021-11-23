Глава МИД Германии встревожен передвижением войск РФ у границ Украины
Глава МИД Германии Хайко Маас выразил озабоченность в связи с ситуацией на границе между Украиной и Россией.
Заявление Маас сделал во вторник на Берлинском форуме по международной политике, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.
"Последние новости о перемещении российских войск в приграничной зоне с Украиной чрезвычайно тревожны", - сказал он.
ЕС продолжит выступать по этому вопросу единым голосом, подчеркнул глава германской дипломатии.
По его словам, Германия хочет лучших отношений с Россией, однако для этого требуется прогресс в разрешении конфликта на Востоке Украины.
Маас также подверг критике Россию за то, что она недавно отказалась от встречи министров иностранных дел в Нормандском формате.
По его словам, "мяч находится на поле Москвы", когда речь идет о разрешении существующих противоречий.
Напомним, ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан предупредил власти России о "чрезвычайно серьезных последствиях" в случае вторжения в Украину.
Как ранее сообщала "Українська правда", в ГУР Минобороны Украины рассказали, что РФ сконцентрировала более 92 тысяч военнослужащих у границ с Украиной и готовится атаковать до конца января - начала февраля.
На этом фоне появились сообщения о том, что администрация Байдена рассматривает возможность отправить в Украину военных советников и новое оборудование, включая оружие.