Глава МЗС Німеччини стривожений пересуванням військ РФ біля кордонів України

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас висловив стурбованість у зв'язку з ситуацією на кордоні між Україною та Росією.

Заяву Маас зробив у вівторок на Берлінському форумі з питань міжнародної політики, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"Останні новини про переміщення російських військ у прикордонній зоні з Україною надзвичайно тривожні", - сказав він.

Читайте також Генсек НАТО закликав Росію до прозорості щодо нарощування військ біля України

ЄС продовжить виступати з цього питання єдиним голосом, наголосив глава німецької дипломатії.

За його словами, Німеччина хоче кращих відносин з Росією, однак для цього потрібен прогрес у вирішенні конфлікту на Сході України.

Маас також розкритикував Росію за те, що вона нещодавно відмовилась від зустрічі міністрів закордонних справ у Нормандському форматі.

За його словами, "м'яч перебуває на полі Москви", коли йдеться про вирішення наявних суперечностей.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан попередив владу Росії про "надзвичайно серйозні наслідки" у разі вторгнення в Україну.

Як раніше повідомляла "Українська правда", в ГУР Міноборони України розповіли, що РФ сконцентрувала понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів з Україною і готується атакувати до кінця січня – початку лютого.

На цьому тлі з’явились повідомлення, що адміністрація Байдена розглядає можливість відправити в Україну військових радників та нове обладнання, включаючи зброю.