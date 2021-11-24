В Германии вступают в силу новые меры по борьбе с распространением коронавируса, которые усиливают правила пользования общественным транспортом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации DW.

Со среды, 24 ноября, для всех пассажиров введено "правило 3G" - сокращение от Genesen, Geimpft, Getestet ("переболел", "привит", "протестирован").

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Если в случае контроля в автобусе или трамвае пассажир не сможет предъявить доказательства выполнения одного из этих условий, ему придется оставить транспортное средство на ближайшей остановке.

Руководство железнодорожного концерна Deutsche Bahn ввело точечные проверки на "правило 3G" в качестве эксперимента с 23 ноября.

Кроме того, "правило 3G" с 24 ноября вводится и в офисах.

Количество новых заражений SARS-CoV-2 в Германии за прошлую неделю впервые превысило 400 случаев на 100 тысяч жителей и таким образом обновляет максимум 17-й день подряд, сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI).

Напомним, глава Минздрава Германии Йенс Шпан заявил, что ситуация с коронавирусом в Германии настолько серьезна, что нельзя исключать локдаун, в том числе для людей, которые были вакцинированы.

Ранее локдаун и ночной комендантский час для непривитых объявили в нескольких муниципалитетах земли Баден-Вюртенберг.