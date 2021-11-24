У Німеччині почали діяти ковідні обмеження для поїздок громадським транспортом

У Німеччині набувають чинності нові заходи боротьби з поширенням коронавірусу, за якими посилено правила користування громадським транспортом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації DW.

З середи, 24 листопада, для всіх пасажирів введено "правило 3G" - скорочення від Genesen, Geimpft, Getestet ("перехворів", "щеплений", "протестований").

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Якщо у разі контролю в автобусі чи трамваї пасажир не зможе пред'явити докази виконання однієї з цих умов, йому доведеться залишити транспортний засіб на найближчій зупинці.

Керівництво залізничного концерну Deutsche Bahn запровадило точкові перевірки на "правило 3G" як експеримент з 23 листопада.

Крім того, "правило 3G" з 24 листопада запроваджується і в офісах.

Кількість нових заражень SARS-CoV-2 у Німеччині за минулий тиждень вперше перевищила 400 випадків на 100 тисяч жителів і таким чином оновлює максимум 17-й день поспіль, повідомив Інститут імені Роберта Коха (RKI).

Нагадаємо, глава МОЗ Німеччини Єнс Шпан заявив, що ситуація з коронавірусом у Німеччині настільки серйозна, що не можна виключати локдаун, в тому числі для людей, які були вакциновані.

Раніше локдаун і нічну комендантську годину для нещеплених оголосили в кількох муніципалітетах землі Баден-Вюртенберг.