Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

У Німеччині почали діяти ковідні обмеження для поїздок громадським транспортом

Середа, 24 листопада 2021, 07:47

У Німеччині набувають чинності нові заходи боротьби з поширенням коронавірусу, за якими посилено правила користування громадським транспортом. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації DW.

З середи, 24 листопада, для всіх пасажирів введено "правило 3G" - скорочення від Genesen, Geimpft, Getestet ("перехворів", "щеплений", "протестований").

Читайте також
До весни кількість померлих від коронавірусу у Європі може перевищити 2 млн - ВООЗ

Якщо у разі контролю в автобусі чи трамваї пасажир не зможе пред'явити докази виконання однієї з цих умов, йому доведеться залишити транспортний засіб на найближчій зупинці. 

Керівництво залізничного концерну Deutsche Bahn запровадило точкові перевірки на "правило 3G" як експеримент з 23 листопада. 

Крім того, "правило 3G" з 24 листопада запроваджується і в офісах.

Кількість нових заражень SARS-CoV-2 у Німеччині за минулий тиждень вперше перевищила 400 випадків на 100 тисяч жителів і таким чином оновлює максимум 17-й день поспіль, повідомив Інститут імені Роберта Коха (RKI).

Нагадаємо, глава МОЗ Німеччини Єнс Шпан заявив, що ситуація з коронавірусом у Німеччині настільки серйозна, що не можна виключати локдаун, в тому числі для людей, які були вакциновані.

Раніше локдаун і нічну комендантську годину для нещеплених оголосили в кількох муніципалітетах землі Баден-Вюртенберг. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина Коронавірус
powered by lun.ua

Статті

Болгарський Додон: президентом країни знову став любитель РФ та противник санкцій

Заяви старого-нового президента Болгарії про Крим та санкції викликали гостру реакцію України. Проте перемозі Радева це не завадило.
23 листопада 2021 — Артем Филипенко, для Європейської правди

Загроза нового нападу РФ: про що Пентагон попередив Єрмака та Кулебу

Якими будуть дії Заходу у випадку російського вторгнення, адже саме вони є головним стримуючим фактором для лідера РФ?
23 листопада 2021 — Юрій Онищенко, Європейська правда

Рецепт судової реформи: як український досвід може допомогти Грузії та Молдові

Від корупції та несправедливості в судах так само страждають і громадяни Грузії чи Молдови, адже корінь проблем у нас спільний.
23 листопада 2021 — Галина Чижик, Центр протидії корупції