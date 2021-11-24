Німеччина оновила максимум заражень: майже 67 тисяч нових інфекцій

За даними авторитетного німецького Інституту Роберта Коха, кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом у країні знову значно зросла і скалала 66 884.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Spiegel Online.

Загальнонаціональний семиденний рівень захворюваності вперше перевищив 400. Як повідомив рано вранці в середу Інститут Роберта Коха, зараз значення становить 404,5. Цей показник досягає нового максимуму 17-й день поспіль.

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Попереднього дня значення становило 399,8, а в середу минулого тижня – 319,5.

Крім того, за 24 години було зареєстровано ще 335 смертей у зв’язку з пандемією. Загалом кількість померлих зросла до 99 768 .

Нагадаємо, за оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, до березня 2022 року кількість померлих від коронавірусної хвороби у Європі, ймовірно, досягне 2,2 мільйона.

Також в організації зазначають, що COVID-19 став головною причиною смерті у регіоні.

У ВООЗ зазначили, що вважають ситуацію "дуже серйозною" і прогнозують високе або критичне навантаження на медичну систему у 25 з 53 країн, які відносять до європейського регіону, а велике навантаження на реанімації загрожує майже всім країнам.

Глава МОЗ Німеччини Єнс Шпан раніше заявив, що ситуація з коронавірусом у Німеччині настільки серйозна, що не можна виключати локдаун, в тому числі для людей, які були вакциновані.