В Германии три партии готовы представить коалиционное соглашение

Немецкие социал-демократы SPD, набравшие больше всего голосов на выборах, а также "Зеленые" и "Свободные демократы" (FDP), завершили переговоры о коалиционном соглашении и презентуют его после обеда 24 ноября.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Tagesspiegel.

Утром в среду партии разослали анонс для СМИ о предстоящем брифинге, на котором расскажут о деталях. В пресс-конференции примут участие ожидаемый кандидат в канцлеры Олаф Шольц и другие лидеры партий. В утренние часы состоится еще одна, финальная встреча по соглашению переговорной команды.

Впрочем, 24 ноября вряд ли станет известен состав правительства – насколько известно, партии объявят своих министров в течение следующей недели.

Напомним, СДПГ, "Зеленые" и "свободные демократы" в октябре начали официальные переговоры о коалиции. Они стремились к тому, чтобы лидер социал-демократов Олаф Шольц был избран канцлером на неделе, которая начинается с 6 декабря.

В начале ноября стало известно, что коалиционные переговоры в Германии между социал-демократами, "зелеными" и Свободными демократами идут медленнее из-за климатической политики, и три стороны спорят о том, насколько далеко могут пойти их планы.