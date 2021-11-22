"Весна придет – колоться будем". Почему ЕС может добавить ограничений для поездок из Украины

Два тижні тому МЗС декілька разів на день переможно звітувало про те, як держави ЄС одна за одною погоджувалися не закривати кордони для туристів з України. Це були справді добрі новини, і добре, що дипломати швидко допомагали перевіряти цю інформацію, адже людям було потрібно розуміти, чи можна планувати подорожі (хоч тут і не обійшлося без короткочасних збоїв).

Треба також відверто сказати, що великої заслуги МЗС у відкритті Європи немає. Принаймні, щодо більшості держав.

Про те, що переважна більшість держав Шенгену лишаться відкритими для подорожей вакцинованих українців навіть після переведення України у червону зону, було відомо наперед. ЄвроПравда ще у вересні, коли розпочалася нова хвиля ковіду, детально описувала нові правила та причини їх запровадження у статті "Безвіз у червоній зоні".

Є, втім, позитивна (навіть дуже!) новина, про яку досі не повідомляли.

Це – те, що для українців, попри обґрунтовані побоювання, не закрилася Італія.

Це рішення не ухвалювали офіційно і тому не повідомляли про нього українській владі з однієї причини – бо насправді у Римі вирішили зробити "штучний" виняток для українців та не помічати пік епідемії у нашій державі, що геть суперечить спільним "ковідним" підходам ЄС. І про це – трохи детальніше далі у статті.

Однак відкритість Європи не є безмежною.

Вже почали з’являтися нові обмеження. Поки що – в окремих країнах. І якщо українська влада це не врахує, вже навесні проблем для туристів може побільшати.

Італія, схожа на Польщу

"Що з Італією, чи лишаться відкритими її кордони?" Це запитання від моменту переведення України до "червоної ковідної зони" багато разів ставили і журналістам "Європейської правди", і МЗС – але чіткої відповіді не мав ніхто.

Річ у тім, що за власними правилами Італія вже мала "закритися" для нас. Причому зробити це давно – ще від початку вибухового зростання нових заражень в Україні.

Італія – одна з небагатьох держав ЄС, які від початку вирішили не виконувати рекомендацію Брюсселя про дозвіл на в’їзд невакцинованих громадян. Про це ЄвроПравда розповідала у відеоблозі про правила в’їзду до ЄС.

Нині в Італії діє правило, за яким право на в’їзд "без поважної мети" мають мешканці лише декількох держав поза межами Євросоюзу, та й ті, як правило, після в’їзду мають іти на самоізоляцію. До прикладу, італійські кордони для громадян Молдови закрили відразу, щойно ЄС перевів цю країну до "червоної зони" (у Молдові нова хвиля почалася трошки раніше, ніж у нас).

Цей список "винятків" складений переважно з "чистих" держав, де немає спалахів коронавірусу. Але також італійська влада додала до нього декілька країн (напевно, політично та міграційно важливих), у яких епідемічні показники погані, але з якими Рим не хоче переривати вільне пасажирське сполучення. Це – США, Канада, Велика Британія, Ізраїль та Україна. Повторимося, причини зарахування України до переліку винятків офіційно ніде не закріплені, тож у разі потреби Рим може викреслити нас звідти, у тому числі через "ковідну" загрозу – але зважаючи на те, що хвиля епідемії в Україні вже пішла на спад, схоже, що цього не станеться.

Тож в’їзд до Італії лишається відкритим. А якщо ви щеплені вакциною, що дозволена у ЄС (AstraZeneka, Pfizer, Moderna), то вимога самоізоляції не діє, і це дає дозвіл також для туристичних подорожей.

До слова, у ЄС є ще одна держава, яка тримає кордони закритими для більшості світу, але для України зробила виняток та пускає від нас усіх, у тому числі туристів. Це – Польща. Улітку Варшава однією з останніх у ЄС відкрила кордони для українців, але відтоді закріпила нас у своєму законодавстві жорстко, без прив’язки до нових спалахів пандемії. Це дозволило зберегти кордони відкритими попри нову хвилю захворюваності.

Втім, є країни, в яких обмеження з’являються просто зараз.

Локдаун – ворог туризму

Донедавна однією з найвідкритіших для українців держав ЄС вважали Австрію. Відень, що є одним з ключових авіаційних хабів у Європі, відкрився для подорожей з України одним із перших. Ще важливіше те, що Австрія під час перетину кордону визнає сертифікати про щеплення китайським "коронаваком".

На практиці це означало, що якщо прямуєте до держави, де китайську вакцину не визнають (а це і Франція, і Німеччина, і Італія, і більшість інших держав), то достатньо просто спланувати поїздку з пересадкою через Відень. Адже юридично кордон Шенгену ви перетнете у цьому австрійському аеропорту – а далі, при подорожі внутрішньоєвропейськими авіарейсами або наземним транспортом, контроль назви вакцини буде просто відсутній.

Втім, 22 листопада Австрія перестала бути однією з найвідкритіших держав ЄС і перейшла до групи найзакритіших.

Від цього тижня до Австрії не пускають туристів з України.

Точніше, це стосується усіх туристів не тільки з нашої держави. Причина – запроваджений у державі локдаун.

Австрія стала першою країною ЄС, що вирішила оголосити загальнонаціональний локдаун цієї осені через дуже високі показники нових хворих (адже вакцинація знижує смертність та важкий перебіг, але не нові захворювання). Про аналогічне рішення замислюється і Німеччина.

Від понеділка і на наступні 20 днів у країні закривають готелі, ресторани, музеї, туристичні заклади у горах тощо – тобто усе те, заради чого туристи їдуть до Австрії. За цих обставин цілком природним стало рішення австрійської влади, яка оголосила, що туристичні поїздки до Австрії стають неможливими. Пускати через кордон тих, хто декларує туристичну мету в’їзду, знову почнуть 13 грудня, та й то, лише якщо локдаун не буде продовжений.

Важливий виняток: якщо Австрія для вас є просто точкою пересадки, а прямуєте ви як турист до іншої держави ЄС (чи то літаком, чи то наземним транспортом), то австрійський прикордонник має дозволити в’їзд, хоча для цього може вимагати показати квитки та/або туристичне бронювання.

Ще дві держави, Мальта та Болгарія, через нову ковідну хвилю також тимчасово закрили в’їзд навіть для вакцинованих туристів з-поза меж ЄС. Чи підуть інші держави цим шляхом – достеменно передбачити не можна. Наразі всі хочуть цього уникнути; наприклад, у Німеччині в деяких містах оголосили локдаун та комендантську годину тільки для нещеплених громадян.

Та є ще одна проблема, яка може виявитися для України особливо болючою.

Сертифікат не назавжди

Українські сертифікати про вакцинацію – що паперові, що електронні, згенеровані у додатку "Дія", – є чинними протягом одного року. Причому для всіх вакцин, у тому числі для китайського "коронавака", який є найменш дієвим та, за низкою досліджень, втрачає ефективність вже за пів року. Схожою за рівнем ефективності є хіба що однодозова вакцина від Johnson & Johnson, але вона в Україні масово не застосовується.

Але й з іншими вакцинами не все безхмарно.

З часом падає ступінь захисту всіх із них, і наскільки швидким є це падіння, стане відомо лише з часом, коли мине достатньо часу від початку масової вакцинації. Втім, низка держав вже запроваджують вимогу про посилююче, або "бустерне" щеплення. Простіше кажучи, про третю дозу вакцини.

І точно така вимога, схоже, з’явиться на адресу подорожуючих.

Тут Австрія також стала "передовиком".

Від грудня вона скоротить термін дії сертифікатів про вакцинацію іноземців для в’їзду до ЄС.

Досі у цій державі, як і у решті Євросоюзу, планували визнавати щеплення, зроблені протягом останнього року, але з 6 грудня Австрія зменшить цей термін до 270 днів, йдеться в оновлених правилах в'їзду.

І байдуже, яким є "термін дії", записаний у вашому сертифікаті – значення матиме лише те, якою є дата останнього щеплення. Наголосимо: це не тимчасовий захід, зроблений на час піка, а постійно діючі правила, що будуть застосовуватися також для "європейських" вакцин на кшталт Pfizer. Причому тим, хто планує подорожувати Австрією транзитом, так само можуть відмовити у в’їзді через "старуватий" сертифікат.

Та коли настане весна – проблема стане справді масовою. Бо влітку 2020 року свою другу дозу отримало чимало українців – а отже, навесні вони масово втрачатимуть право на в'їзд щонайменше до Австрії. Так, на травневі свята в австрійські гори не зможуть поїхати навіть ті, хто отримав другу дозу на початку серпня!

Єдиний варіант продовжити дію сертифіката – це вколоти третю дозу.

Зараз держави ЄС одна за одною відкривають можливість масових посилюючих щеплень третьою дозою, а дехто, як-от Франція, зробила "бустер" обов’язковим для літніх людей. Тому питання не лише в Австрії. Це – загальноєвропейська тенденція. І не варто дивуватися, якщо скорочення терміну дії сертифіката до 270 днів з’явиться також від інших держав ЄС.

Для українських подорожуючих це може стати дуже неприємним сюрпризом.

По-перше, через те, що дехто може бути просто не в курсі про нове обмеження і, розраховуючи на річний термін дії сертифіката, дізнатися про цю вимогу лише в аеропорту, коли стикнеться з відмовою у посадці на рейс.

До речі, зробити укол "сьогодні на сьогодні" не вийде – за вимогами австрійської прикордонної служби, від третього щеплення має минути 14 днів.

Але найважливіше те, що можливості вколоти третю дозу в Україні наразі взагалі немає. Навіть для тих, хто хоче це зробити. Навіть для тих, хто коловся китайською вакциною з сумнівною ефективністю.

І якщо уряд не почне замислюватися над цим, проблеми в українських туристів за кілька місяців можуть стати цілком реальними.

Автор: Сергій Сидоренко,

редактор "Європейської правди"