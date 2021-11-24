В немецком коалиционном соглашении не упомянули о "Северном потоке-2"

Партии, формирующие будущее правительство Германии, не упомянули о "Северном потоке-2" в коалиционном соглашении.

Текст соглашения есть в распоряжении "Европейской правды".

В соглашении указывается "незаменимость" природного газа в переходный период.

"Природный газ незаменим для переходного периода", - говорится в соглашении.

Вместе с тем партии заявили о намерениях ускорить расширение применения возобновляемых источников энергии.

"Мы ускоряем массовое расширение возобновляемых источников энергии и строительство модернизированных газовых электростанций, чтобы удовлетворить растущий спрос на электроэнергию в течение следующих нескольких лет по конкурентным ценам. Газовые электростанции, необходимые для обеспечения безопасности поставок через возобновляемые источники энергии, должны быть построены таким образом, чтобы их можно было перевести на климатически нейтральные газы", - говорится в тексте соглашения.

Как известно, "Зеленые", которые войдут в новое правительство, выступают против "Северного потока-2". Возглавляющий МИД сопредседатель "Зеленых" Анналена Бербок в конце октября обвинила Россию в шантаже в связи с высокими ценами на энергоносители по всей Европе, заявив, что Москва пытается использовать Германию для запуска газопровода "Северный поток-2".