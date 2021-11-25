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Кулеба рассказал, о чем будет говорить на министерской встрече НАТО в Риге

Четверг, 25 ноября 2021, 11:23

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что главная тема, которую он будет поднимать на встрече глав МИД стран НАТО в Риге – продолжающееся наращивание Россией сил на границе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на брифинге 25 ноября.

"Ключевой темой моего визита станет очередное обострение в связи с наращиванием Россией своих сил на границе с Украиной, опасность возможного вторжения России в Украину и шаги, которые мы вместе с евроатлантическими партнерами делаем, чтобы не допустить такого сценария", - рассказал Дмитрий Кулеба.

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Он отметил, что расскажет о прогрессе Украины в реформах, необходимых для движения к членству в НАТО.

Дмитрий Кулеба добавил, что приглашение Украины на министерскую встречу в Риге - "очень хороший знак", поскольку это сигнал поддержки на фоне агрессивных действий России, возможность обсудить ситуацию с безопасностью, а также согласовать ожидания перед Мадридским саммитом НАТО 2022 года.

Встреча министров иностранных дел стран НАТО пройдет 30 ноября - 1 декабря в Риге в формате "30+2" - с участием Украины и Грузии.

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Кулеба Украина-НАТО
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