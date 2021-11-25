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Кулеба розповів, про що говоритиме на міністерській зустрічі НАТО у Ризі

Четвер, 25 листопада 2021, 11:23

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що головна тема, яку він підніматиме на зустрічі глав МЗС країн НАТО у Ризі - триваюче нарощування Росією сил на кордоні. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на брифінгу 25 листопада. 

"Ключовою темою мого візиту буде чергове загострення у зв’язку з нарощуванням Росією своїх сил на кордоні з Україною, небезпека можливого вторгнення Росії в Україну та кроки, які ми разом з євроатлантичними партнерами робимо, аби не допустити такого сценарію", - розповів Дмитро Кулеба.

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Він зазначив, що розповість також про прогрес України у реформах, необхідних для руху до членства у НАТО.

Дмитро Кулеба додав, що запрошення України на міністерську зустріч у Ризі - "дуже хороший знак", оскільки це є сигналом підтримки на тлі агресивних дій Росії, можливістю обговорити безпекову ситуацію, а також узгодити очікування перед Мадридським самітом НАТО 2022 року.

Зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО проходитиме 30 листопада - 1 грудня у Ризі у форматі "30+2" - за участю також України та Грузії.

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Кулеба Україна-НАТО
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