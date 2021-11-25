Меркель: ЕС должен ввести новые санкции против РФ в случае эскалации на востоке Украины

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ЕС должен быть готов задействовать дополнительные санкции против России, если ситуация на востоке Украины и вокруг нее или на белорусско-польской границе обострится.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Выступая на совместной пресс-конференции в Берлине со своим польским коллегой Матеушем Моравецким, вскоре покидающая пост канцлер заявила, что ЕС должен быть единым в вопросах превращения Беларусью мигрантов в оружие против Польши и развертывания Россией войск вблизи границы с Украиной.

"Любая дальнейшая агрессия против суверенитета Украины будет иметь высокую цену", - сказала Меркель, добавив, что разрядка ситуации всегда должна быть лучшим вариантом.

Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что союзники должны сделать все возможное, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию на восточной границе Украины.

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс в среду предупредила Россию, что она совершит "серьезную ошибку", если нападет на Украину.

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