Британія: РФ вчинить "серйозну помилку", якщо нападе на Україну

Міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс у середу попередила Росію, що вона зробить "серйозну помилку", якщо нападе на Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Переміщення російських військ поблизу України викликало занепокоєння на Заході, що Росія може готувати вторгнення.

Росія неодноразово заперечувала, що збирається напасти на Україну, і запевнила, що може розгорнути війська, де забажає, на власній території. Москва звинуватила Україну та НАТО у нагнітанні напруженості.

"Я думаю, що це було б серйозною помилкою з боку Росії", - сказала Трасс, коли її запитали про можливе вторгнення.

"Ми дуже близькі союзники України, і ми працюємо з партнерами в НАТО, а також безпосередньо з Україною, щоб забезпечити її повну підтримку", – наголосила вона.

Росія влаштувала військові навчання в Чорному морі на півдні України в середу і заявила, що їй необхідно підвищити боєготовність своїх звичайних і ядерних сил через посилення активності НАТО поблизу своїх кордонів.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан попередив владу Росії про "надзвичайно серйозні наслідки" у разі вторгнення в Україну.

Як раніше повідомляла "Українська правда", в ГУР Міноборони України розповіли, що РФ сконцентрувала понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів з Україною і готується атакувати до кінця січня – початку лютого.

На цьому тлі з’явились повідомлення, що адміністрація Байдена розглядає можливість відправити в Україну військових радників та нове обладнання, включаючи зброю.

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