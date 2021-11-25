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Меркель: ЄС має ввести нові санкції проти РФ у разі ескалації на сході України

Четвер, 25 листопада 2021, 16:51

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що ЄС має бути готовий задіяти додаткові санкції проти Росії, якщо ситуація на сході України та навколо неї або на білорусько-польському кордоні загостриться.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Виступаючи на спільній пресконференції в Берліні зі своїм польським колегою Матеушем Моравецьким, канцлерка, що невдовзі залишить посаду, заявила, що ЄС має бути єдиним у питаннях перетворення Білоруссю мігрантів на зброю проти Польщі та розгортання Росією військ поблизу кордону з Україною.

"Будь-яка подальша агресія проти суверенітету України матиме високу ціну", - сказала Меркель, додавши, що розрядка ситуації завжди має бути кращим варіантом.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що союзники мають зробити все можливе, щоб запобігти подальшій ескалації на східному кордоні України.

Міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс у середу попередила Росію, що вона зробить "серйозну помилку", якщо нападе на Україну.

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