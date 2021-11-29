В Дании закрыли школу из-за подозрения на штамм "Омикрон" у одного из учеников
В Дании в муниципалитете Оденсе на юге страны временно закрыли на карантин школу из-за подозрения, что коронавирусная болезнь одного из учеников может быть вызвана новым штаммом "Омикрон".
Как пишет "Европейская правда", об этом пишут датские СМИ, среди которых TV2.
Школа в своем сообщении отметила, что речь идет пока о неизвестном варианте. В Датском агентстве по безопасности пациентов заявили, что это может быть новый штамм "Омикрон", поэтому принимаются усиленные меры предосторожности.
Statens Serum Institut продолжает проверку, какой именно вариант коронавируса вызвал заболевание. Бывал ли ученик или кто-нибудь из его круга общения в странах на юге Африки, не уточняется.
Контакты заболевшего ученика должны пойти на самоизоляцию и сдать тесты на 4-й и 6-й день.
До выяснения обстоятельств около 400 учащихся не смогут вернуться в классы.
Напомним, штамм коронавируса "Омикрон", потенциально более заразный и более устойчивый к вакцинам, впервые обнаружили в ЮАР. На днях его подтвердили уже в нескольких странах Европы у людей, недавно побывавших на юге Африки. Ряд стран из-за этого приостановили авиарейсы из стран юга Африки или ужесточили ограничения на въезд для путешественников из них.
Новый вариант коронавируса вызвал глобальную тревогу, ученые пытаются выяснить, устойчив ли он к вакцинам.
"Омикрон" считается потенциально более опасным, поскольку у него примерно вдвое больше мутаций, чем у "Дельты".