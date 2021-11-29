В Дании закрыли школу из-за подозрения на штамм "Омикрон" у одного из учеников

В Дании в муниципалитете Оденсе на юге страны временно закрыли на карантин школу из-за подозрения, что коронавирусная болезнь одного из учеников может быть вызвана новым штаммом "Омикрон".

Как пишет "Европейская правда", об этом пишут датские СМИ, среди которых TV2.

Школа в своем сообщении отметила, что речь идет пока о неизвестном варианте. В Датском агентстве по безопасности пациентов заявили, что это может быть новый штамм "Омикрон", поэтому принимаются усиленные меры предосторожности.

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Statens Serum Institut продолжает проверку, какой именно вариант коронавируса вызвал заболевание. Бывал ли ученик или кто-нибудь из его круга общения в странах на юге Африки, не уточняется.

Контакты заболевшего ученика должны пойти на самоизоляцию и сдать тесты на 4-й и 6-й день.

До выяснения обстоятельств около 400 учащихся не смогут вернуться в классы.

Напомним, штамм коронавируса "Омикрон", потенциально более заразный и более устойчивый к вакцинам, впервые обнаружили в ЮАР. На днях его подтвердили уже в нескольких странах Европы у людей, недавно побывавших на юге Африки. Ряд стран из-за этого приостановили авиарейсы из стран юга Африки или ужесточили ограничения на въезд для путешественников из них.

Новый вариант коронавируса вызвал глобальную тревогу, ученые пытаются выяснить, устойчив ли он к вакцинам.

"Омикрон" считается потенциально более опасным, поскольку у него примерно вдвое больше мутаций, чем у "Дельты".