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В Британии в прошлом месяце инфляция оказалась самой высокой за 10 лет

Среда, 17 ноября 2021, 11:32

В Британии в октябре 2021 года цены выросли на 4,2% - больше всего за последние десять лет. Главным фактором этого называют рост цен на топливо и энергоносители.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC, приводя свежие данные Национального офиса статистики.

Инфляция растет с тех пор, как началось открытие экономики после локдауна.

В статистическом ведомстве сообщили, что цены растут во многих категориях – транспорт, газ и электроэнергия, подержанные авто. Подорожали также фабричная продукция и сырье, блюда в ресторанах, услуги отелей.

Главным двигателем инфляции называют счета за энергопотребление, после того как в прошлом месяце увеличили регуляторный лимит цен на газ и электроэнергию.

Счета за газ по сравнению с прошлым октябрем выросли на 28,1%, электроэнергию – на 18,8%. Цены на горючее достигли максимума с 2012 года. Подержанные автомобили с апреля подорожали на 27,4%. Это связывается с тем, что во всем мире наблюдается нехватка микропроцессоров, что в свою очередь замедляет производство новых автомобилей и провоцирует повышенный спрос на подержанные.

В Банке Англии в этой связи допускают повышение процентных ставок в ближайшие месяцы.

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Великобритания Эконом.кризис
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