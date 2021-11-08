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Укр / Рус

Сотни мигрантов в Беларуси идут в Польшу, их сопровождают силовики

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Понедельник, 8 ноября 2021, 11:17

Оппозиционные белорусские СМИ опубликовали видео, как сотни мигрантов направляются к границе Беларуси с Польшей.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Издание Хартия97 сообщает, что видео было снято в понедельник утром недалеко от пограничного перехода "Брузги".

На кадрах можно увидеть, как сотни мигрантов идут вдоль трассы, их сопровождают белорусские силовики в военной форме и с оружием, некоторые из них - со служебными собаками.

По данным телеграм-канала NEXTA, мигранты дошли до КПП и повернули в лес. Также отмечается, что в "Брузгах" пеший переход границы не разрешен.

Напомним, в воскресенье Министерство обороны Польши опубликовало новое видео, снятое на границе с Беларусью, на котором видно, как некоторые мигранты пытаются атаковать пограничников.

Ранее ведомство публиковало фото с белорусскими пограничниками у забора на границе со специальным инструментом для резки металла.

Также заявляли, что белорусский пограничник попытался выстрелить в направлении польских военных из сигнального пистолета, другие словесно угрожали стрелять.

Со 2 сентября в пограничной полосе с Беларусью в Подляском и Люблинском воеводствах ввели чрезвычайное положение.

На границе начнут строительство постоянного ограждения высотой более 5 метров и протяженностью 180 км.

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