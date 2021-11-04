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Укр / Рус

В Польше показали белорусских пограничников с инструментом для резки металлического забора

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Четверг, 4 ноября 2021, 18:09

Польские власти показали фотографии белорусских пограничников, патрулирующих вдоль забора на границе со специальным инструментом для резки металла.

Фото опубликовал в Twitter министр обороны Мариуш Блащак, сообщает "Европейская правда".

"Наши солдаты сфотографировали белорусских пограничников с ножницами, которые режут забор. Подобные пограничные ситуации - обычное дело. Кризис на границе вызвал режим Лукашенко", - написал Блащак.

На фото можно увидеть двух белорусских пограничников, один из которых несет в руке болторез.

"Каждый день белорусы пытаются нагнетать эскалацию, используют провокации и подталкивают мигрантов на польскую сторону", - добавил польский министр.

Напомним, постоянный забор на польско-белорусской границе планируют построить за шесть месяцев, его высота составит более 5 метров.

Длина забора в Подляском воеводстве составит 180 км, а в Люблинском воеводстве, где естественным барьером является Западный Буг, задействуют другие способы укрепления границы.

Забор будет состоять из основания из стальных прутьев высотой 5 метров, над которыми будет закреплен дополнительный барьер из колючей проволоки. Общая высота конструкции будет составлять 5,5 метра.

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