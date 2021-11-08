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Послы G7 призвали одобрить закон о СБУ как критически важный для начала реформы

Понедельник, 8 ноября 2021, 12:11

Послы стран Группы семи призвали Верховную раду принять во втором чтении законопроект о Службе безопасности Украины.

Об этом говорится в заявлении послов в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Послы G7 поддерживают взгляды в этой статье. Принятие как законопроекта 3196-Д, так и полностью согласованного сопутствующего закона критически важно для начала реформы СБУ. Это усилит способность Украины защитить себя от гибридной войны и других угроз национальной безопасности", - говорится в сообщении.

Послы таким образом отреагировали на статью руководителей посольств ЕС, НАТО и США в Украине, а также руководителя Консультативной миссии ЕС, вышедшую на сайте "Европейской правды".

Еще в октябре послы страны Группы семи призвали парламент принять закон о Службе безопасности Украины без внесения дальнейших правок.

14 июля комитет по нацбезопасности ВР принял "комитетскую версию" законопроекта о СБУ, рекомендованную Раде к одобрению во втором чтении и в целом. Одобренный текст вызвал однозначную поддержку от США, ЕС и НАТО.

Читайте статью полностью: Шаг на пути к НАТО и ЕС: почему Запад так ждет от Украины нового закона о СБУ

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G7 (группа семи)
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