В ЕС согласовали прием Хорватии в Шенгенскую зону

Совет Европейского Союза согласился, чтобы Хорватия присоединилась к Шенгенской зоне после того, как Загреб убедил Брюссель, что он способен эффективно управлять своей частью внешних границ блока.

О таком решении сообщила пресс-служба Совета в четверг, пишет "Европейская правда".

"Совет пришел к выводу, что Хорватия выполнила все необходимые условия для применения всех частей Шенгенских достижений", - отмечается в пресс-релизе.

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Шенгенская оценка Хорватии проводилась в период с 2016 по 2020 годы. Еврокомиссия рекомендовала включить Хорватию в Шенген в октябре 2019 года.

Присоединение Хорватии, которая стала членом ЕС в 2013 году и хочет присоединиться к еврозоне, долгое время было чувствительным вопросом из-за миграции.

Пока точно неясно, когда именно Хорватия присоединится к Шенгенской зоне. Премьер Хорватии Андрей Пленкович ранее заявлял, что ожидает присоединения страны к зоне свободных поездок в ЕС в 2022 году.

Шенгенская зона насчитывает 26 членов, включая страны, не входящие в ЕС, Швейцарию и Норвегию.

Ранее вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявил, что Хорватия находится на правильном пути для введения евро в 2023 году.

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